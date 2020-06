$!Juan Carlos Pichardo y Carmen Paniagua contraen matrimonio en medio de la pandemia

El humorista Juan Carlos Pichardo jr. contrajo matrimonio con su novia, la arquitecta Carmen Paniagua, en una ceremonia inusual por la pandemia del coronavirus.

En un video colgado en las redes sociales con imágenes de algunos momentos de la boda Pichardo anunció la buena nueva. El también actor reveló que la boda no fue como lo planearon, pues la ceremonia se realizó en una casa y con los familiares más cercanos debido a que están prohibidas las aglomeraciones de personas por el COVID-19, además de que los lugares de esparcimiento y hoteles también están cerrados por disposiciones del Gobierno. Sin embargo, calificó el enlace como ‘perfecto’. “Nos dimos cuenta que lo único que faltaba para que todo fuera a la perfección, era el amor que sentimos el uno al otro y la presencia de Dios en nuestra boda”, dijo en el emotivo mensaje”.

Vestido con una chacabana blanca con botones y corbatín y mascarillas azules, mientras que Carmen utilizó un vestido blanco con encajes y sin mangas y también con mascarillas, el accesorio que los invitados usaron para protegerse del virus.

“Quizás no fue como lo planeamos, quizás hubiésemos querido tener a todos nuestros invitados como lo soñamos, pero en medio de toda esta pandemia Dios nos permitió tener algo mejor que lo soñado, cuantas emociones vividas, cuanto derroche de amor aun solo con nuestros familiares más cercanos, pero fue perfecto, nos dimos cuenta que lo único que faltaba para que todo fuera a la perfección, era el amor que sentimos el uno al otro y la presencia de Dios en nuestra boda, sin Él nada hubiese sido posible. Un grupo de expertos que con todas las precauciones de lugar, convirtieron la casa en un sueño, pero gracias a esto hoy pudimos soñar despiertos. Había escuchado mucho que el amor todo lo puede, pero hoy lo confirmo, donde los protagonistas fuimos nosotros, las risas, las lágrimas, tantas emociones que no existe dinero en el mundo que las pueda comprar, hoy te conviertes en mi esposa, llega el final de una etapa y el comienzo de otra no menos importante, eres la gran mujer que me hace un gran hombre y como siempre te he dicho eres lo que nunca imaginé pero si la mujer que siempre soñé tener a mi lado, juntos nos ganaremos el mundo con Dios delante. Te amooo @carmenpaniagua mi esposa, mi #eshoamore. Gracias a @difiorerd por la decoración, quedó espectacular. Gracias tambien a @jochycampusano por el excelente trabajo fotográfico y cuidar cada detalle”, fue el mensaje escrito por el conductor del programa de radio “El gusto de las 12”.

Los esposos recibieron cientos de felicitaciones, entre ellos de Javier Grullón, Yokasta Díaz, Pamela Sued, Manny Cruz, Karla Fatule, entre otros.

En septiembre de 2019 la pareja se comprometió. En una entrevista en un programa de televisión afirmó que conoce a su prometida desde hace muchos años, y que fueron amigos en la adolescencia.

Esta es la segunda boda del humorista. Pichardo estuvo casado con la joven Karina Taveras y se divorciaron en el 2016, después de dos años de matrimonio.