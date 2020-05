$!Juan Freddy Armando: “No me interesa gastar dinero, esfuerzo, tiempo, en la vanidad de publicar”

Poeta, narrador, ensayista y publicista, Juan Freddy Armando, también iconoclasta y socarrón, ha mantenido su compromiso intocado durante décadas con la literatura, y desde la gerencia del Centro Cultural Banreservas realiza actividades que la promueven.

En esta entrevista el hatomayorense se ha explayado sin cortapisas sobre diversos tópicos, externando sus libérrimas opiniones que de seguro no dejarán indiferentes.

En estos tiempos complejos, en los que hay una gran lucha por la sobrevivencia de la especie humana, ¿para qué le sirve la poesía?

Aunque algunas personas han expresado que la poesía no sirve para nada, que no tiene utilidad, sí la tiene, y mucha. Por ejemplo, en situaciones como la que vivimos en este momento, de cuarentena por el peligro de contagio del COVID-19, ha sido bien usada por poetas para transmitirla por las ciberredes, lo cual contribuye mejorar el estado espiritual, lo cual se refleja mejorar su salud material.

El trabajo de las lectura de poemas propios, o de los grandes clásicos del pasado o presente, contribuye: A) Cada poema, al comunicar conocimiento, representa una experiencia nueva para el lector, que lo lleva a explorar un aspecto de la vida que del que no tenía conciencia, pues no sabía que el mundo podía verse desde ese lado distinto y nuevo. B) Los versos son un divertimento que genera paz, tranquilidad, serenidad, tan necesarias para resistir la estadía obligatoria en la casa, compartiendo de forma sistemática y desacostumbrada con la familia (o en soledad personal dentro de la propia casa, para los que vivimos solos, ahora más solos que antes) y sin poder salir a divertirse, trabajar u observar el ambiente. C) La pieza poética nos lleva a reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que ha sido nuestra vida y las perspectivas que nos ofrece el mañana, lo cual va preparándonos para la nueva vida que vendrá cuando salgamos de la cuarentena y la amenaza viral. D) El arte poético nos transforma en seres humanos nuevos, con otros principios, muy probablemente mejores que los anteriores a su lectura y a la situación en que nos encontramos.

La poesía realiza esta función en la vida de las personas, en forma utilitaria, si eso se entiende como aquello que contribuye a facilitar la satisfacción de las llamadas necesidades materiales: alimentación, sexo, vestir, casa. Debido a que la poesía (o cuento, novela, ensayo u otra creación literaria) llena en el ser humano las necesidades espirituales: conocimiento, entretenimiento, reflexión y sosiego, paz interior, necesidades tan importantes a la vida humana como las materiales.

Al estar compuesto el ser humano de materia y espíritu, en constante interacción y necesidades mutuas, la poesía es tan valiosa como el pan o la respiración.

Tal vez algunas personas me respondan diciendo que ellos han vivido bien su vida sin necesidad de poesía, que no la han requerido para su felicidad. Pero, lo que esas personas no saben que su vida está llena de poesía, y que claman por ella y disfrutan de ella constantemente, puesto que escuchan canciones, boleros, tangos, merengues, bachatas, y esas piezas están llenas de poesía. ¿Qué es si no poesía la letra que llevan esas obras de arte sonoras?

Eso me recuerda las afirmaciones de economistas, comerciantes, ingenieros, médicos, abogados, trabajadores de oficina, obreros, ministros, gerentes, historiadores, científicos, que, al preguntárseles para qué sirve la cultura, responden que para nada, y de ahí que reciba menos presupuesto y atención que otros ministerios. Mas, preguntemos a ellos:

¿Podrían ustedes vivir sin divertirse, sin filosofía de vida, sin creencias religiosas o no? ¿Tendría sentido su vida sin oír música, ni ver pinturas, sin ir al cine, teatro, espectáculos artísticos? ¿Qué harían sin televisión, ni radio, ni internet, ni estudios científicos, ni publicidad, ni historia ni otros productos de la inventiva del investigador o del artista? Vacía sería su vida, pues quedaría sin espíritu, ya que esos productos culturales son los que llenan y dan sentido a la vida de todo ser humano. Y la poesía es madre de todas ellas (no solamente porque fue la primera en el tiempo, sino porque ella, la poiesis, como le llamaban los griegos, invade todo arte, toda ciencia, toda actividad de la vida humana.

Poeta, narrador, ensayista. ¿En cuáles aguas nada mejor y por qué?

Hay una buena cantidad de escritores que son hombres y mujeres con una consciente o inconsciente filosofía del sufrimiento. Viven su proceso creativo como un parto doloroso, angustiante, amargo, a tal punto que hasta los títulos de sus obras están atravesados por el venablo venenoso de lo triste, lo calcinante. Algunos llegan hasta el extremo de decir que no les gusta lo que escriben. Llegan a ser famosos, y hay gente que quisiera ser como ellos, muchos lectores sadomasoquistas como sus autores favoritos.

Yo no. Soy escritor hedonista. Mis modelos en ese aspecto son María Luisa Bombal, Rulfo y Borges. La cuentista y novelista chilena, cuya prosa está engalanada, como toda gran prosa, con una seductora lengua poética, afirmaba que no entiende cómo alguna gente dice que no le gusta lo que escribe, cuando a ella le encanta leer sus narraciones. Rulfo era igualmente feliz con su escritura, a tal punto que una periodista le preguntó qué lo motivó a escribir su novela Pedro Páramo. Respondió: “Porque no la encontré en mi biblioteca”. Es decir, la escribió porque quería leerla y nadie la había escrito. Y como quería leerla, divertirse con ella, para eso la escribió. Borges respondió a una pregunta de Freddy Ginebra diciéndole que no entiende cómo algunos escritores dicen que para ellos escribir es un sufrimiento, y que si a él no le divirtiera el acto de escribir, se dedicara a otra cosa.

Los autores que no piensan así han tenido éxito como escritores, pero han fracasado como seres humanos. Pues si tu vida ha sido un desgarramiento, un vivir tormentoso, lleno de frustraciones y llanto, ese estado psicológicamente problemático puede producir grandes obras que divierten a los demás, pero su vida ha sido un existir sin paz, sin sosiego, sin dicha, que no vale la pena vivirse. Mejor no ser famoso y ser feliz que serlo y no serlo.

Por eso, me siento nadar bien y feliz, escribiendo poemas, cuentos y ensayos. Igual en la investigación, que aunque no la hago de forma académica, sino como actividad personal, también me encanta y divierte, y de ahí mis artículos.

Algunas veces me siento a escribir un poema, y mientras el texto se desarrolla se niega a ser poema, y se convierte él mismo en cuento o en ensayo. Y yo lo complazco en su inclinación. Las palabras y yo nos divertimos en buscar un camino que no planeamos desde el principio, sino que solo lo entrevimos, lo sospechamos, lo conjeturamos, siempre con la libertad de transformarlo, de cambiarlo sobre la marcha. Porque decidir si será cuento, ensayo, poema, es cosa de los críticos como científicos del estudio literario, y no de mí, que escribo con esa libertad que me encanta que llegue incluso a libertinaje cuando siento que probablemente eso no les gustará a los demás escritores y lectores, pero a mí sí. Por eso gozamos tanto las palabras y yo cuando tenemos ese ayuntamiento sensual que las embaraza y produce nuestras gozosas y gozantes criaturas.

Sobre todo en horas de la madrugada, que son las mejores para calentar el seso, el sexo y los excesos.

El inesperado fallecimiento de su amigo y colega René Rodríguez Soriano, ¿qué le ha provocado?

Para la cultura dominicana, la muerte de René ha sido –parafraseando a Miguel Hernández-, “un empujón brutal que ha derribado” una parte importante de la literatura dominicana. Se encontraba en plena efervescencia creadora, y en febril acción de difusión de sus propia obra y de las letras dominicanas. René, en los últimos tiempos, se convirtió en embajador literario de nuestro país. Y precisamente, cumpliendo esa misión adquirió el COVID_19, ya que a los 4 o 5 días de estar en el país le atacaron fuertemente los síntomas de ese gran mal del siglo XXI, como califico esa pandemia.

Estaba, diría yo, en el umbral de recibir el Premio Nacional de Literatura, que ya tenía ganado desde hacía mucho tiempo, por la excelente calidad de su obra poética, narrativa y ensayística.

En lo personal, para mí la muerte de René ha sido una herida en lo más hondo del alma, un dolor indescriptible, porque la nuestra fue una amistad de más 46 años, sin tropiezos. Fuimos más que hermanos, compartiendo ideales revolucionarios, desde tiempos estudiantiles, de vindicación de los más altos sueños de nuestro pueblo en su larga lucha por la sobrevivencia social, política y económica. En la profesión publicitaria, a la que llegué por él, donde también participamos en incontables venturosas aventuras creativas. En lo literario, al formar parte de la generación de los ’70, conformamos junto a otros jóvenes, el grupo Y Punto, a través del cual innovamos en muchos aspectos de la poética y narrativa dominicana.

Esa larga amistad me hace sentir un vacío hondo y lacerante, del que hablé en un escrito que publiqué en mi página de Facebook a raíz de su lamentabilísimo fallecimiento.

¿Cuál es el legado que deja a la literatura Rodríguez Soriano?

El legado de René tiene varios aspectos: En lo poético, abrió el camino de la literatura coloquial, de lo cotidiano crudo y directo que heredamos de la beat generation y el realismo sucio de los Estados Unidos, sin perder el lirismo y la galantería que aprendimos del modernismo martiano y dariano. Coincido con el poeta y crítico José Rafael Lantigua cuando dice que representó un adelanto a lo que luego, en años recientes han hecho Frank Báez y otros jóvenes al escribir una poesía con unos enfoques que René había hecho, por ejemplo en su libro Muestra Gratis.

También René configura una nueva visión del amor, que ve a la mujer como compañera inteligente y sensual al mismo tiempo con la que se comparte la sátira social de ese mundo gris y superficial que trata, por ejemplo, en Canciones Rosa...

Su narrativa aporta dos formas de encarar el texto:

A) Los sufrimientos del ser humano en una sociedad que privilegia lo superficial y vacuo, convirtiendo al ser humano en una especie de robot que arrastra ese huracán citadino, lo cual vemos en sus cuentos llenos de sarcasmos contra esa forma de vida. También aparece el drama familiar bajo la presión del tirano Trujillo, enfocado en su novela No les guardo rencor, papá. Parte de ese aspecto lo enfocan también sus poemas y cuentos que en los tiempos más recientes con un retorno a sus recuerdos infantiles nostálgicos, una especie de melancolía y saudade.

B) La angustia del hombre y la mujer modernos en el ambiente de la tecnología actual, podemos verlas como signo que marca la más reciente narrativa y poesía de René. Como puede verse en su novela Queda la Música, texto escrito a la manera de correos electrónicos breves con fuerza emocional, en la crisis de las relaciones a distancia y en la vorágine de las ocupaciones que viven las parejas de hoy. Ahí se presenta cosmopolita, que retrata y persigue a una muchacha que adopta diversos nombres y figuras, ambientes y países, manías y conflictos psicológicos. Es una solitaria que se encuentra con el personaje narrador (solitario también) en un café o bar, una esquina o parque. Le dio distintos nombres o quedó sin identificar en algunos relatos. Entre ellas, se sobrepuso la que se identificaba como “Io sono Julia”.

Es importante destacar que los relatos de René tienen una gran carga poética, y su poesía, un fuerte enfoque narrativo.