$!Juan Magan, Milly Quezada, Nacho y Musicólogo, emocionados ante el estreno de The Voice Dominicana

A pocos días del estreno del show de canto The Voice Dominicana en las instalaciones del estudio diseñado solo para esta producción, los coaches oficiales se muestran emocionados con su participación y con altas expectativas de los participantes en la primera etapa de las “Audiciones a Ciegas”.

La producción televisiva se emitirá a partir del 4 de julio a través de Telesistema, canal 11 de 8:00 p..m. a 10:00 p.m.

El español Juan Magan, la reina del merengue Milly Quezada, el venezolano Nacho y el exponente urbano dominicano Musicólogo “El libro”, son los cuatro coaches de The Voice Dominicana en esta primera edición, quienes manifiestan sus expectativas y opiniones previo al estreno.

Milly Quezada

La reina del merengue expresó hace pocas semanas a Diario Libre que estaba muy feliz de estar en el reality.

“Vengo con premeditación y alevosía, soy la única mujer entre tres hombres y aplicaré todas mis armas musicales como buena dominicana, para conquistar y enamorar a los participantes...cuando me llegó la propuesta de participar en el show, lo sentí como una bendición de Dios justo en la pandemia cuando la clase artística ha estado tan golpeada, no solo lo vi como una oportunidad de ingreso, sino una manera más de poner a mí país en el mundo y de conectar con toda mi gente”.

El cantante venezolano Nacho muestra su compromiso con este relality. “Sentí una gran emoción cuando me invitaron a participar en The Voice Dominicana, creyeron en mí y eso es una responsabilidad enorme; yo hubiese querido tener una guía cuando empecé mi carrera, me tocó descubrir muchas cosas solo, ahora yo seré ese coach para muchas almas con sueños, me siento muy comprometido...tengo cinco años como productor ejecutivo y eso también me ayudará a evaluar y escoger esas voces que llenarán mí team”.

Juan Magan a pesar de ser nacido en el viejo continente, se considera dominicano de corazón y se destaca además de cantante como DJ y productor musical.

“Quiero romper las reglas para bien, no solo tomar en cuenta la voz sino también la versión completa del producto, como la química, actitud, desenvolvimiento, en fin, analizar todo en conjunto para darle un impulso internacional, debido a que eso me caracteriza...República Dominicana es mí segunda patria y ser parte de este proyecto es grandioso”.

Por su parte el exponente urbano Musicólogo, quien se destaca por su singular estilo expresa: “Nunca pensé estar en esa silla, desde que recibí la invitación a participar en el show supe que el señor es maravilloso y esta oportunidad que tengo la voy a aprovechar al máximo... daré ese toque propio con letras limpias, buen manejo y si el participante tiene inclinaciones hacia el rap, que haga cosas con sentido y toque todo tipo de temas”.

Desde este próximo 4 de julio de 2021 se estrena “The Voice Dominicana”, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. por Telesistema canal 11