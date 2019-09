$!Juez se reserva fallo en litis de Acroarte por alegado fraude

A través de una nota de prensa, se informó que, “el juez se reservó el fallo y otorgó a ambas partes cuatro días para depositar un escrito de fundamentación de conclusiones”. “Nosotros vamos a demostrar que la Junta de Elecciones en la persona de Carlos Cépeda Suriel y Maura Alcántara violentaron todos los procedimientos al no convocar a unas nuevas elecciones, luego de haber declarado un empate 101-101”, declaró el doctor Teobaldo Durán representante de los miembros de la plancha Azul que encabeza el periodista y escritor Fausto Polanco.

El juez que preside la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Jorge Reyes Lara, se reservó el fallo hasta el 27 de este mes de la demanda en referimientos en suspensión provisional de los efectos de la resolución No. 05-2019, de fecha 8 de julio de 2019, de la Junta de Elecciones de Acroarte 2019, que declaró ganador para el Comité Ejecutivo Nacional, a Alexis Beltré y la plancha número 2, habilitando un voto que había sido señalado nulo.

“Ellos han interpretado que nosotros hemos demandado a la directiva de Acorarte y no es así, porque la Asociación de Cronistas de Arte en este momento no tiene una directiva legal. Acorarte está acéfala porque luego de la celebración de las elecciones en donde hubo un empate y no existiendo ningún tipo de impugnación ni controversia sobre las actas levantadas, dos de los miembros de la Junta de Elecciones, Maura Alcántara y Carlos Cepeda Suriel , habilitaron un voto nulo en la ciudad de Nueva York, y es lo que esperamos que el tribunal pondere para que suspenda los efectos de esa resolución”, dijo Durán.

De su lado, el periodista Fausto Polanco se mostró confiado en que la justicia favorecerá a los integrantes de la plancha azul.

“El próximo jueves 19 tenemos una audiencia para conocer la demanda principal y esperar el fallo de esta el 27. Nosotros entendemos que tenemos la razón, contamos con las pruebas de que solo hubo un voto nulo, no como ahora ellos alegan de que existía otro. Nosotros vamos a una segunda vuelta en las elecciones de Acroarte”, dijo Fausto Polanco al salir de la sala de audiencia a la que asistió acompañado por los periodistas Yenny Polanco Lovera, Ramón Almánzar y Severo Rivera.

La demanda fue incoada por todos los miembros la plancha número 1 que terció el pasado 29 de junio en las elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), la cual fue presidida por el periodista y escritor Fausto Polanco, con lo que se busca inhabilitar la directiva juramentada ilegalmente por los jueces Carlos Cepeda Suriel y Maura Alcántara.

El doctor Teobaldo Durán, representante de la parte demandante, pidió al juez de los referimientos, mediante una demanda, que evite de manera provisoria que los agravios que han causado sus requeridos, sigan realizándose, hasta tanto el juez apoderado de la demanda en nulidad de la resolución, por la cual ellos están actuando de la manera en que lo están haciendo, falle y decida sobre la misma.