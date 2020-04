Julia Álvarez: "Mi esperanza es que Afterlife dé consuelo"

¿Algunos libros la ayudaron a inspirar Afterlife?

¡Todas mis lecturas ama viven en el ADN de mi personaje principal! En verdad, muchos de los poetas y escritores por los que vive Antonia y cita son (¡no es sorpresa!) los favoritos míos. Poetas tan diversos como Rumi y Wallace Stevens y T.S. Eliot e Issa.En términos de inspiración formal: siempre quise escribir una novela corta y lírica. Soy una admiradora de esa sensibilidad japonesa de quitar más y más para cargar las pocas cosas que quedan. Esa sensibilidad refleja los temas de la novela: cómo vivir en un mundo disminuido y no sucumbir a la versión más pequeña de nosotros mismos. Algunas novelas cortas que leí y releí y que fueron una inspiración para mí al escribir Afterlife incluyen: A Simple Heart, de Flaubert; William Trevor Reading Turgenev; Our Souls at Night, de Kent Haruf; A Buddha in the Attic, de Julie Otsuka; Testament of Mary, de Colm Toibin; The Body in Question, de Jill Ciment; Dept. of Speculation, de Jill Offill (recién alertado por un entrevistador sobre su nueva novela, Weather); Ramsom, de David Malouf y también An Imaginary Life, para nombrar solo algunos. (Hey, lectores, ¡pidan algunos de estos en su librería local!).

¿Algo que quiera decir sus lectores, a las personas que podrían desear recibir un mensaje tuyo durante este momento difícil?

... Mi esperanza es que Afterlife, una novela que trata sobre cómo viajamos a través de un tiempo en que todo lo que hemos conocido y en lo que confiamos se ha desmoronado, y aún así encontrar alegría, conexión, amor y esperanza, dará consuelo a mis lectores y les ayudará a sentirse acompañados. Afterlife es mi pequeña luz que junto con la suya y la de millones de personas puede alegrar nuestro mundo oscuro y dar a nuestra familia humana un sentido de solidaridad y esperanza ahora cuando más los necesitamos. Afterlife también es una promesa para ustedes, libreros y lectores. Habrá una vida futura después de que esta vida desafiante que estamos viviendo ahora haya terminado. Oh sí, habrá una vida futura con libros y risas, historias compartidas en reuniones en tiempo real. Podemos y queremos y debemos celebrar no solo el nacimiento de mi novela sino nuestro renacimiento colectivo.

Nota: Julia Álvarez respondió en inglés, por lo que sus respuestas fueron traducidas.