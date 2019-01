Karina Larrauri: “Es indispensable el respeto al lenguaje en la comunicación”

Karina Larrauri celebró este martes sus 40 años. Los oyentes del programa 12/2 que conduce junto a Sergio Carlo por la emisora La 91 f.m. le hicieron la fiesta.

“Subí a un cuarto piso sin retorno, pero estoy esperando la crisis de los cuarenta, sin embargo, no he recibido nada... estoy feliz. Estoy viviendo la etapa más plena de mi vida. Siento que mis 40 años los he vivido bien con sus cosas buenas y malas... no echo para atrás”, fue la reflexión que hizo a DL al hacer una pausa en la celebración para visitar la redacción de este diario.

La carrera en la comunicación de Karina Larrauri la marcaron los hoy fallecidos Freddy Beras Goico y Teo Veras. De ambos aprendió el buen uso de la comunicación en la radio y la televisión.

Lunatika fue su última apuesta en la televisión a través de Antena Latina. Y aunque extraña volver a la pantalla chica, no está en su agenda por este momento. “Me encanta. Yo quiero regresar, pero siento que las condiciones no están dadas para mí. El último proyecto me llenó de muchas satisfacción, sin embargo, teníamos meses en los que no se equiparaba la cantidad de horas de trabajo con los ingresos porque lo invertía en la producción. Lo hacía porque soñaba con un producto como el que tenía en el aire, sin embargo, en estos tiempos es insostenible un programa de ese tipo”, apuntó cuando se le preguntó si tenía planes inmediatos de volver a la TV.