Katherine Hernández: “La gente necesita honestidad”

SANTO DOMINGO. La periodista y presentadora de televisión Katherine Hernández apostará a Ser Honesto, una nueva producción de televisión que comienza desde el próximo domingo 17 de este mes a través de CDN, canal 37.

De nacionalidad venezolana, Hernández ha desarrollado su labor en la pantalla chica local desde hace cuatro años, en donde comparte la experiencia que adquirió en la televisora Globo Visión. “La gente necesita honestidad y en la medida de lo posible vamos a tratar de que las cosas se digan de una forma clara. Queremos romper algunas máscaras en el marco de una conversación seria y respetuosa. Esa es la idea para el formato de nuestro programa que saldrá los domingos”.

La producción televisiva acogerá en su contenido a figuras de la política, de la cultura, artistas y se complementará con la actualidad noticiosa que manejan en CDN, cuya programación está sustentada en noticias e información. “No vamos a manejar la inmediatez porque tendremos una producción previamente elaborada en la que los televidentes podrán ver a un político, empresario, deportistas, artistas. Gente de todas las áreas”, adelantó Hernández.

Ser Honesto se emitirá los domingos a las 10:00 p.m. con transmisión a través de la plataforma streaming de CDN, así como un esfuerzo importante para socializar segmentos en las redes sociales. “El programa está realizado por el equipo de CDN, con la participación de profesionales en el área del cine. Los profesionales que me acompañan son: Oliver Mota, Wandro Quiroz, Ricky Frías, Sujey Alvarado y Jennyvel Caraballo. Estamos tratando de tener lo mejor de la televisión y del cine para lograr en la televisión algo más cuidado, más rigurosos, ya que el diarismo no nos permite cuidar algunos detalles”, refirió.

Su aspiración es contribuir a una mejor televisión en el país. No viene a descubrir la “fórmula del agua tibia”, sin embargo, es de opinión de que lo que se está haciendo deberá cambiar.

“Pienso que la televisión está apostando por contenido de mejor calidad y la gente está pagando por ello. Eso irá mejorando conforme se eleve el nivel cultural. No le quito la responsabilidad que tenemos los que producimos televisión, porque se supone que uno tiene un rol social. Yo siempre he dicho por qué no vende la cultura, por qué no vende la decencia, algo que no sea chabacano... y eso tiene que cambiar”, sostuvo la periodista.