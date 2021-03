Keren Montero, la ganadora de la exitosa temporada 2 de DGT

La adolescente, de 14 años, Keren Montero, una cantante formada en la fe cristiana, originaria del populoso sector de Los Mina, en Santo Domingo Este, se alzó con el primer lugar de la segunda temporada de Dominicana’s Got Talent.

La joven fue la más votada de una final, donde todos los concursantes se lucieron con sus actos.

En conversación para DL la mañana siguiente de su triunfo, la novel artista dijo sentirse agradecida con el público que confió en su talento y la hizo merecedora de los 3 millones de pesos del premio.

“Yo me siento muy agradecida con Dios. Todavía no me lo creo”, confesó con la humildad que la llevó a la victoria de este concurso que ya se alista para su tercera temporada. “Debo asimilar que, de verdad, fui yo (la ganadora)”.

“Cuando llegó el momento de la deliberación, que estábamos todos en el escenario, en el mismo orden en el que participamos, sentía que en cualquier momento iban a decir mi acto como el próximo en abandonar la competencia”, aseguró.

Al ser cuestionada sobre a quién dedica el triunfo, sin dudarlo, contestó: “Se lo dedico a Dios, porque hubo muchas batallas para hacer este acto, y no hubiese podido lograrlo si no fuese por él; y luego a mis padres que estuvieron presentes ahí, apoyándome, y el resto de mi familia; también a mis seguidores y amigos”.