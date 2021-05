$!Kim Kardashian pagó 25 mil dólares por un icónico look de Janet Jackson

Hace un par de años Kim Kardashian decidió hacer otro cambio en su estilo de vestir tratando de dejar atrás el uso de las pieles y apostando cada vez más por la moda vintage.

Según el medio Quién.com, la celebridad acudió a la boda del rapero Diddy en 2019 en un vestido de la colección nupcial de Vivienne Westwood de 1999 y el año pasado rescató otro de la de primavera-verano de 2003 del fallecido diseñador Alexander McQueen para la fiesta que Vanity Fair organiza después de los Oscar.

En ambas ocasiones consiguió que surgieran rápidamente réplicas más o menos acertadas de sus atuendos que se agotaron en cuestión de horas, y ahora Kim confesó que ha sido la afortunada que se hizo con el traje que Janet Jackson lleva puesto en el video musical de su canción 'If' de 1993 y que salió a la venta como parte de la colección 'Tesoros icónicos de la legendaria carrera y vida de Janet Jackson' organizada por la casa de subastas Julien's Auctions.

El conjunto consiste en un top de ante de color negro y estilo 'crop top' hecho a medida con detalles de hueso artificial y unos pantalones negros con cordones en la parte delantera, que se han vendido por 25.000 dólares.

"¡Feliz cumpleaños, reina! Por el cumpleaños de @janetjackson, porque soy una gran admiradora suya y no puedo creer que haya ganado esto en @juliens_auctions", escribió Kardashian en su Instagrma Story.

Janet está encantada de que las dos prendas hayan encontrado dueño. "¡Muchas gracias @kimkardashian! Espero que 'IF' te aporte tanta felicidad como a mí", respondió la hermana del también legendario Michael Jackson, el "Rey del pop".

Esta no es la primera ocasión en que la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" adquiere un 'recuerdo' de la familia Jackson.

En 2017, su entonces marido Kanye West y ella compraron una chaqueta única que había llevado el difunto hermano de Janet, Michael Jackson, para su hija North, que ahora tiene siete años, y el sombrero estilo fedora de color blanco que el rey del pop utilizaba en el vídeo de 'Smooth Criminal' de 1988.