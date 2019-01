La Ciudad Colonial acogerá música del Renacimiento

Sobre esta edición

Peabody Renaissance Ensemble

El conjunto Peabody Renaissance Ensemble fue fundado por Mark Cudek. en 1988 en el Conservatorio Peabody de la Universidad Johns Hopkins . Miembros selectos del conjunto fueron presentados recientemente en el Festival de Música Antigua de Indianápolis y en la Serie Musical “Peabody on the Court” del Museo de Arte Walters y fueron ganadores de un premio de Early Music America , lo que los condujo a presentarse en el Festival de Música Antigua de Boston en el 2013. La reseña de “In the Circle of Henry VIII” de Early Music America lo calificó de “simplemente impresionante”.

Quinteto de Axiom Brass

Elogiado por su “alto nivel de musicalidad y habilidad técnica” y por su “sonido limpio, claro y preciso”, el afamado Quinteto de Axiom Brass se ha establecido rápidamente como “una de las principales agrupaciones artísticas de vientos metales”. Ha sido el único Quinteto de vientos metales en 27 años que jamás haya ganado el prestigioso Concurso de Música de Cámara de Yellow Springs (2012), y el único conjunto estadounidense que ganó el Preis der Europa-Stadt Passau en Alemania (2012). Axiom también fue ganador del Concurso Internacional de música de Cámara para metales en 2008 y ganadores del Premio en 2016. Han sido ganadores en el Concurso de Música de Cámara Fischoff, el Concurso de Música de Cámara Plowman y el Concurso Internacional de Quinteto de Vientos Metales de la Ciudad de Jeju en Corea del Sur.

Axiom Brass se dedica a mejorar la vida musical de las comunidades de todo el mundo y a educar a la próxima generación de músicos. El compromiso de Axiom con la educación, su combinación de actuaciones virtuosas y enseñanza dinámica han inspirado a jóvenes de todo el país, los hizo ganadores del Premio Fischoff Educator en 2011. Su concierto educativo “Let’s Make Music” ha cautivado a miles de estudiantes de escuelas primarias y secundarias en los EE. UU. Desde 2011, el conjunto se ha presentado como quinteto de metales en residencia para el Simposio Nacional de Metales, compartiendo el escenario con los principales músicos de vientos metales de Chicago Symphony, Boston Symphony, Cleveland Orchestra, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic y Atlanta Symphony. Reconocido internacionalmente por su innovadora programación, su repertorio abarca desde jazz y música latina hasta transcripciones de cuartetos de cuerdas, así como composiciones originales para el quinteto de metales. Las presentaciones de Axiom Brass han capturado los corazones y la imaginación de sus públicos, llevando al conjunto a presentaciones de radio y televisión nacionales, así como conciertos en Asia, Europa y en todo el territorio estadounidense. La dedicación de Axiom al repertorio de metales ha llevado al conjunto a comisionar y estrenar varias obras nuevas. Estas incluyen obras por Avian Capriccio de Augusta Read Thomas, Axiom de Liduino Pitombeira, A Martyred Village de David Faleris, Celestial Suite de James Stephenson y For Then and Now de Laurence Bitensky. Para Celestial Suite, Axiom Brass se asoció con el Quinteto Filarmónico de Vientos Metales de Nueva York, el Quinteto Sinfónico de Chicago, los Músicos de Cámara de Chicago y la Sociedad de Música de Cámara Fischoff, así como con el Teatro de Visualización Digital de la Universidad de Notre Dame y el Profesor Keith Davis.

Los aspectos más destacados de las últimas temporadas de Axiom han incluido conciertos en la República Dominicana, Alemania, Portugal, España, China, Corea del Sur y Japón; una residencia de cuatro semanas en el Festival de Música Grand Tetons; el lanzamiento de su álbum New Standards, su debut en Nueva York en Symphony Space y Merkin Hall, clases magistrales en The Juilliard School y Manhattan School of Music, así como recitales, clases magistrales y presentaciones como solistas con orquestas y bandas en todos los Estados Unidos. En octubre de 2013, Axiom presentó el estreno en Estados Unidos de Fantasia Flamenca y el estreno mundial del Concierto para el quinteto de metales de Raimundo Penaforte bajo la batuta de David Lockington. También estrenaron la Sinfonía de 2015 de Bernard Rands Adieu para quinteto y cuerdas, y el estreno de Fantasia Flamenca con la Grand Rapids Symphony. Durante la temporada 2016/17, Axiom comisionó y estrenó diez obras nuevas para celebrar del décimo aniversario del conjunto.