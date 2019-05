$!La clase artística expresa pesar por muerte del empresario Heriberto Medrano

Mensajes de condolencias

Miralba Ruiz expresó que “el país despide a un gran empresario. Mi ciudad despide a un visionario. Yo despido a un amigo”.

El escritor y dramaturgo vegano Pedro Antonio Valdez manifestó que en cuanto al apoyo al desarrollo cultural Heriberto Medrano fue una réplica de su padre, don Cuqui Medrano: “Nunca nunca tuvo un no ante una propuesta del artista. Lo digo por mi experiencia. He conocido pocos empresarios tan solidarios. Su despedida nos duele. No recuerdo nunca haber estrechado su mano, pero no olvido que aun sin conocerme me dio la mano en la difusión de proyectos culturales. Gracias a Dios quedan sus hermanas, también de grandísima humanidad. Sin embargo, hará falta y siempre nos va a doler no poderlo tener fuera del recuerdo”, lamentó Valdez.

El merenguero Fernando Villalona expresó que ha sido una gran perdida. Mientras que Los Hermanos Rosario manifestaron estar conternados ante “la triste noticia de la partida de nuestro querido amigo Heriberto Medrano”.

José Peña Suazo escribió: “Mis condolencias a la familia Medrano. Descansa en Paz Heriberto”.

De su lado, Sergio Vargas lamentó su partida: “Que en paz descanse el alma de Heriberto Medrano, hijo de mi gran amigo también fallecido don Cuqui Medrano, amén”.

Los empresarios Luis Medrano y Evelio Herrera externaron sus condolencias hacia la familia Medrano.