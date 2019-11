La contorsionista que desafía los estereotipos

Para ser contorsionista Nathaly Collado ha tenido que desafiar muchos estereotipos, olvidarse de los paradigmas y hasta cierto punto replantear lo establecido. Ella participó en las audiciones de Dominicana’s Got Talent, y allí sorprendió con su habilidad a los jueces y el público que no daban crédito a los movimientos de la joven de 18 años.

Aunque sólo la vimos unos segundos en televisión la contorsionista procedente de Dajabón narró que en un principio nadie creía en ella, por su peso. Decían que ese tipo de disciplinas está orientado para personas con contextura delgada.

“Nací en Dajabón, pero vivo en Valverde. Me presenté en la audición porque estoy en búsqueda de conseguir mis sueños., que es ser parte de algo más grande y ser un ejemplo a seguir para adolescentes y niños”, explicó así sus motivaciones para participar en el programa.

¿Cómo llegó al contorsionismo?

“Era ignorante sobre el concepto. Sabía que era flexible, porque bailaba, pero nunca me fui en lleno a esta área hasta hace un año. Inicié porque mi tía me llamó, bailé y ahí me seleccionaron como contorsionista, tomé talleres y a partir de ahí me he ido más en lleno”, reseñó.