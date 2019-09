La depresión lo llevó al stand up y conquistó al “rey del humor”

Salir de un momento complicado a nivel personal llevó a Elías Serulle a experimentar un área desconocida para él, el humor, específicamente el stand up.

“Yo pasé por una depresión fuerte, y pienso que el humor me sirvió como herramienta (para salir de ella), porque la formula del humor es tragedia más tiempo, igual a comedia, entonces el humor te da una objetividad de tú poder ver el panorama y poder buscar la solución”, aseguró Serulle, quien con su actuación en Dominicana’s Got Talent, conquistó a Raymond Pozo, considerado, junto a Miguel Céspedes, como el rey del humor dominicano.

Miembro de una familia ligada a la política, las leyes y la diplomacia, el joven de 31 años confesó a Diario Libre previo a su participación en Dominicana’s Got Talent, que busca inspirar y dar a conocer la nueva generación del humor.

“Yo vengo aquí en representación de la nueva generación de la comedia”, aseguró.

“Pienso que aquí hay mucho potencial, tradicionalmente hemos tenido un humor que no retaba, pero últimamente pienso que le humor está retando mucho más a la gente, contar cosas y ser diferente en tarima. Siento que, con esta nueva generación que viene, que no necesariamente tiene que ser como yo, sino que también vienen nuevos formatos de representar el humor, que no necesariamente es contar chistes. Hay una innovación que se puede dar”, refirió.