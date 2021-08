$!La diva mexicana que es el amor platónico del actor Juan Soler

El actor argentino radicado en México, Juan Soler, confesó que en la vida ha tenido dos amores platónicos o "amores imposibles".

Para sorpresa de muchos, el recordado por las telenovelas "Locura de amor" y "Rubí" dijo que ese crush es nada más y nada menos que la cantante y actriz Lucero.

Durante una entrevista en el programa "Sale el sol", Soler declaró: "De aquí (México), Lucerito y a ella sí la conozco. Lucerito, te amo siempre y ya lo sabes”.

La revista Quién reseña que el actor de los melodramas "Cuando me enamoro" y "Sin pecado concebido" relató cómo conoció a Lucero: “Recién llegado a México estaba en un casting y me fui al almacén de la esquina y había en un coche negro una chica sentada en la parte de atrás. El chofer se había bajado a comprar creo que aguas o refrescos, una cosa así, y la vi por la ventana y digo '¡Qué mujer tan hermosa, caray!'... Fui corriendo, le compré una paleta, se la regalé y seguí caminando. Era Lucero, yo no sabía quién era”.

Soler, de 55 años, no logró un flechazo con una compratriota. “La verdad... Andrea del Boca en Argentina, te lo juro... es una artista argentina que cuando yo era chiquito ella hacía una novela, éramos contemporáneos, pero era una cosa que yo la veía y era... yo tenía 10 u 11 años, nunca la conocí en persona”.

Recientemente, Juan Soler dio inicio a su etapa como empresario de su propia gama de accesorios para parrilleros, llamada ‘Santos Fuegos La Diabla’.

Estuvo casado por casi 15 años con la actriz argentina radicada en México Maki Moguilevsky (Maki Soler) hasta el año 2018. Ambos mantienen una buena relación por el bien de sus hijas, Mía y Azul.

En tanto que Lucero, de 52 años, quien popularizó las telenovelas "Mi destino" y "Soy tu dueña", además de ser una famosa cantante con éxitos como "El privilegio de amar" y "Electricidad" actualmente tiene una relación con Michel Kuri, de 63 años, quien es un millonario empresario, sobrino de Carlos Slim. Comenzaron su romance en 2012.

El cantautor Manuel Mijares y la conocida como la "Novia de América" se casaron en 1997 y la boda fue transmitida en vivo por Televisa. Tuvieron dos hijos, José Manuel, de 19 años y Lucerito, de 16 años.

Los artistas anunciaron su separación en marzo de 2011 y han llevado una excelente relación hasta el punto de que son vecinos.