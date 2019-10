La dominicana que impactó con su cardíaco acto de danza aérea en tela

Que tu habilidad consista en hacer acrobacias a varios metros del suelo es sumamente complicado, pero que encima estés sostenido por la fragilidad de un par de telas eleva la peligrosidad del acto a niveles inimaginables. En esto consistió precisamente la audición de la bailarina y acróbata dominicana Arlene Bautista en Dominicana’s Got Talent . Ella con su destreza logró impresionar a los jueces y al público obteniendo el pase a la siguiente ronda del reality show.

“Hice danza aérea en telas, aquí no había nadie que hiciera eso... traían personas de fuera para hacer ese tipo de disciplina y a partir de ahí yo dije yo quiero hacer eso. Yo me quiero tirar como lo hacen esas mujeres”, señaló.

¿Cómo aprendió su disciplina y por qué participar en este show?

Narró que aprendió su oficio de forma autodidacta viendo tutoriales en internet. “Inicié alrededor de hace nueve años, pero tengo como seis haciéndolo de forma a un nivel más alto y complicado”, reseñó la bailarina.

“Como se dice en buen dominicano, yo inventando soy lo que soy ahora”, reiteró.

Sobre su motivación para participar en la competencia de talentos detalló: “A mi me motivó mi profesora de baile, ella me motivó que viniera al programa para dar a conocer que aquí se hace este tipo de disciplina y para dar a conocer que yo también imparto este tipo de danza, y me dijo, eso es una gran plataforma para ti”, señaló.

De ganar manifestó que llevaría a Disney a sus hijas. Y “lo invertiría en más conocimiento porque soy una voladora autodidacta y me gustaría poder entrenar con profesionales quizás más experimentados e invertirlo en mi escuela para poder ponerla mejor”, argumentó.

¿Es posible practicarlo?

“Es chulisimo, que lo intenten. Hay muchos sitios donde pueden entrenar, que es simplemente entrenar y proponerse. Que le den pa’ lante”, estimó.