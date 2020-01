$!La dura infancia de Bárbara Mori con un padre alcohólico y violento

La actriz Bárbara Mori ha revelado que vivió difíciles momentos en su infancia. La actriz contó que vivió al lado de un padre con adicción al alcohol y una madre ausente.

“Tuve una infancia súper, súper ruda, y crecí sin mamá, y crecí con un papá bastante violento”, confesó Mori a la emisión Adicta que transmite Fabiola Campomanes en su canal de YouTube. “En la infancia que yo tuve aprendí que el amor es golpe, abuso, maltrato”, dijo Mori, según cita People en Español.

La protagonista de la película “Treintona, soltera y fantástica” narró que crecer en esas circunstancias difíciles hizo que cometiera muchos errores y perdió el amor hacia sí misma.

“El crecer rodeada de este abuso psicológico, físico y demás creces pensando o generando una creencia de que tú no eres lo suficientemente buena para merecer el amor, ni siquiera el de tus padres”, explicó. “Cuando aprendes eso del amor es bien difícil, realmente, amar y, realmente, amarte y cuidarte, y no pasar por encima de ti muchas veces en mi vida, hasta que uno toca fondo”.

Tras conocer a fondo sus problemas, Bárbara Mori ha realizado, desde hace algunos años, diversos procesos para “poder encontrar ese amor propio; que para mí el amor propio es la herramienta más poderosa que he encontrado y he descubierto en mi vida”, y hoy se considera una mujer más feliz y en paz.

“Vivía mi vida enojada, enojada, enojada. No sabía por qué, no entendía”, comentó. “Empecé a tratar de sanarlas [las heridas] poco a poco y me tomó años, y sigo sanando muchas porque esto nunca acaba. Sanar tu relación con papá, sanar tu relación con mamá y aprender a conocerte”, agregó.

Mori, nacida en Uruguay y radicada en México, quien se hizo famosa en la telenovela “Rubí”, a los 20 años tuvo a Sergio Mayer Mori, su hijo con el actor y político mexicano Sergio Mayer, quien la hizo abuela de la pequeña Mila, producto de la relación de su hijo con la modelo brasileña Natália Subtil.