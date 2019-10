$!La fiesta de la cerveza durará tres días, porque es “Ok to beer”

Ian Stavrou, productor de “Ok To Beer”, comentó a Tiempo Libre que en un principio se buscaba hacer un evento lo más parecido al de Alemania, no obstante, con el tiempo le fueron dando otro sentido.

Cervezas para elegir

Música

La programación artística suma los ritmos tropicales, alternativos y urbanos. Los primeros en aparecer en el escenario serán los soneros del Grupo Bonyé, además de Leton Pé, Snenie, Solo Fernández, Dapatre, Paloma Rodríguez, DJ Ramos, Javi Grullón, DJ Poteleche, Freaky Phillip, entre otros artistas.

Los Rivera Destino, un grupo puertorriqueño con base en el bolero que ha grabado con Bad Bunny, y del patio el premiado artista alternativo Riccie Oriach, quienes tendrán a cargo el cierre del festival.

Los responsables indicaron que la actividad permite el ingreso de mascotas.

Las entradas tienen un valor de RD$350 por día y RD$900 en brazalete que permite disfrutar los tres días del festival.

El colectivo Ok To también ha producido otras actividades gastronómicas y culturales, la más reciente fue Ok To Tacos, donde resaltaron lo mejor de las costumbres mexicanas a través de uno de los platos más populares. Si el junte entre amigos va este finde, la cita es en el Parque Iberoamérica.