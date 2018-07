La fiesta en la casa sigue

SANTO DOMINGO. Las actividades en Casa de Teatro continúan. Lo conozco de referencias, me lo recomendaron como un espectáculo que deja huella, que conmueve, donde un actor se desdobla y deja su corazón en cada movimiento. Lo llamé por teléfono, contestó alegre, me dijo que vendría por un día, le dije que mi teatro era suyo, que sería el inicio de otras muchas presentaciones. Camilo, actor colombiano, ha ganado varios premios, es un trabajador incansable y estoy seguro de que con este espectáculo músico teatral, “Yo no me llamo Freddy Mercury”, dejará en mi país una historia escénica que jamás olvidaremos. Esta obra tiene una presentación única, hoy miércoles 11 de julio, a las 8:30 p.m.

¿Quién eres? Soy Camilo Colmenares.

¿Por qué haces teatro? Hago teatro porque me devuelve a mí desde el sitio más humilde.

¿De qué trata tu obra “Yo no me llamo Freddie Mercury”? Trata de la empatía y la genialidad por encima de los prejuicios.

Cantas, bailas, actúas... Canto, bailo y actúo.

¿Cómo la ha recibido el público? Con mucha alegría, en algunos casos furor y en otros lágrimas.

¿A qué se debe el éxito de la misma? A la honestidad y la vigencia de las vivencias que trata.

¿A qué te saben los aplausos? A salud.

¿Qué esperas del público dominicano? Que sea él mismo siempre.

¿Con qué sueñas? Con decir al mundo lo que digo en mi obra.

Ser colombiano es..... Vibrar con la honestidad de lo que uno es.