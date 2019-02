$!La González: “No me esperaba el éxito que he obtenido con mis personajes”

La González es la creadora de los personajes: La Turula, Julepa Smith, Doctora Per One, Ñartinia Milote, y Brígida Pérez (Brigitte), su último retoño, del cual está sorprendida por la acogida que ha tenido de parte del público en el poco tiempo que tiene. Brigitte es la típica ‘chapiadora dominicana’ y se caracteriza por ser muy honesta al momento de hablar con “sus amigas” y familiares, lo que la lleva a buscarse enemistades y problemas.

“El que sabe, sabe”, “Un pique que me da esa vaina” o “Pero Dios, y qué es lo que les pasa”, son algunas de las frases que no pasan inadvertidas para los fanáticos y seguidores de La González, humorista, actriz y youtuber dominicana que goza de mucha popularidad, y que presentará por primera vez un espectáculo en el país.

Sus inicios

“Quizás el contenido que yo ponía era más fuerte y la gente no entendía el personaje, porque era el personaje de La Turula y la gente no lo entendía, lo criticaban. Más que gustar era un personaje como que chocaba, porque tenía mucha fuerza y quizás yo utilizaba ciertas palabras que luego he tenido que ir corrigiendo porque la misma gente te dice, el mismo publico te lo va exigiendo, la gente te dice mira está muy bien el personaje pero deberías quitarle tal palabrita y lo harías mejor, y todas esas críticas de la gente, que realmente gusta del personaje, yo empecé a tomarlas en cuenta y dije esto es lo que me va a ayudar a crecer y de alguna u otra manera así he hecho con todos”, aduce en una entrevista a Diario Libre.

Quién es quién en el mundo de La González

Sobre “La Turula”, dice que es un personaje critico de temas populares, y “aunque muchas personas no lo entiendan, ya lo aceptan, es un personaje que nos identifica mucho culturalmente porque yo utilizo una jerga nuestra, yo utilizo muchas palabras que fueron las que viví cuando estaba en el campo, en la crianza de los abuelos, como “atrabanco, “rastrera”, entonces es un personaje que te explota temas populares, lo hace sin llegar a la vulgaridad, lo hace con fuerza porque es como una crítica del tema popular.

*Agrega que luego nació el personaje de “Ñatirnia Milote”, ante la necesidad de expresar lo que no podía hacer con “La Turula”, por sus características. “Porque había temas que la gente me enviaba que yo no podía hacer con La Turula y yo dije yo tengo que crear u personaje que pueda hablar sobre esos temas que se quedan en el aire, entonces hice el personaje de Ñatirnia, que es el que lee las cartas de descontento que le envían a La Turula. Ella lo que hace es que cuando envían una carta que yo no lo puedo hacer con el personaje principal yo la convierto en una historia jocosa, la voy leyendo, voy narrando la historia.

*Sobre “Julepa Smith”, explica que lo creó cuando dio a luz a su segundo hijo, “ya que tenía que tirar mucho de las improvisaciones porque con el bebé no me daba el tiempo y entonces hice ese personaje, le di forma.... va así como sigiloso con la frase “el que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe”. Era interpretado así porque el niño estaba dormido y hubo gente que me decía y es qué el niño está durmiendo que tú no puedes hablar duro y realmente era eso”, dice mientras se ríe a carcajadas mientras narra el hecho.

*Con el caso de la doctora Per One, que es médico naturalista, explica que se inspiró luego de visitar un herbolario y la atendió una persona con muchas manías “extrañas”, lo cual la dejó con ese gusanillo adentro de hacer algo similar. “Entonces yo le dije a mi esposo, quiero hacer un personaje de una historia naturalista pero quiero que tenga un tip raro, entonces mi marido tiene una manía muy extraña de hacer un sonido raro y lo tomé.