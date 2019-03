$!La González: “Vine con una maleta cargada de ilusiones y sueños por realizar”

La humorista e instagramer dominicana Yamilet González, mejor conocida como “La González” se encontró con la prensa dominicana a propósito de su nuevo espectáculo, “La González es un show”, una gira que inicia en su país, en Hard Rock Café Santo Domingo, este sábado 16 de marzo

Conocida por personajes como “La Turula”, el primero que creó, Yamilet Surgió de las redes sociales y aseguró que le ha costado ganarse el respeto del público. A pesar de haber pensado en rendirse, dijo que no desistió del todo de su sueño de entregar humor, el cual ve materializado a través de esta plataforma, y de las cuales vive actualmente.

“Presentarme en mi país con mi espectáculo de humor, proyectar mi carrera en la tierra que me vio nacer es un paso muy importante para mí. Vine con una maleta cargada de ilusiones y sueños por realizar y no pretendo irme con las manos vacías, quiero crecer y ganarme el respeto del público”, aseguró Yamilet, quien radica en Europa.

La González considera que a quienes están en las redes sociales se les hace difícil que se les reconozca a nivel de medios de comunicación. Por tal motivo, se dijo a si misma que no iba a tomar en cuenta lo negativo que la gente dijera de quienes están en las redes y demostraría que se puede lograr a través del trabajo.

“Yo vengo de las redes sociales que es mi plataforma de impulso. No ha sido fácil ganarme el respeto del público, al principio fui motivo de burlas y críticas muy duras con las que he aprendido a vivir. Estoy creciendo y quiero continuar creciendo, quiero que se me dé una oportunidad. Además, me gustaría hacer cine”, aseguró la humorista.

Por otro lado, consciente de que tiene una gran responsabilidad ante el público, ha decidido hacer un esfuerzo para llevar una línea de humor limpio y educar la sociedad, porque “juntos se puede trabajar para limpiar los medios y las redes”. Próximamente, adelantó, estará realizando algunas colaboraciones con colegas, aunque no reveló quienes y mantener la sorpresa.

Sobre el show

Además del humor que realiza a través de las redes, tendrá invitados especiales y, de cara a los cambios de personajes, habrá interacciones, un musical introductorio que resaltará la dominicanidad y cada entrada traerá sus propias sorpresas.

El espectáculo es organizado por SeaBlueRecords, del empresario artístico Enmanuel Flores, empresa que goza de gran prestigio en Europa con más de una década dedicada a la producción de eventos y manejo de artistas.