$!La historia detrás de la fotógrafa dominicana ganadora de dos importantes premios internacionales

De la Rosa no es una improvisada en la fotografía, cuenta con varios años de experiencia. Ella llegó tras un proceso de reinvención profesional luego regresar a la República Dominicana desde los Estados Unidos, donde radicaba por muchos años. “Llegué al país y me puse a trabajar en una reconocida marca de call centers, donde me permitían utilizar los equipamientos fotográficos, lo que me daba la facilidad de practicar. Luego que la empresa decidiera irse del país, me di cuenta que la fotografía era lo que me apasiona y desde ese momento decidí dedicarme a ella por completo. Compré todos los insumos que necesitaba y junto a mi pareja formé una compañía independiente que se encarga de crear todo un concepto fotográfico”, señaló.

Luego se formó con profesionales del país y a nivel internacional. Porque para ella la preparación es clave para perfeccionar cualquier área, y creo la compañía “Dreams Storytelling”.