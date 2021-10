La ingeniera dominicana que ha liderado importantes proyectos en Europa

Se dice orgullosa de ser negra, dominicana y egresada de la UASD. “Soy una mujer fuerte que sabe adaptarse a las circunstancia, no me limito”, señaló con la alegría que caracteriza a los caribeños.

Conectada con sus raíces

Aunque reside en la capital española por casi 20 años no se aleja está muy atenta de la situación de su país natal. De hecho, que viene a la isla con regularidad, pues la mayoría de su familia continúa en la nación, y aunque reconoce que se ha avanzado mucho, sobre todo en materia de infraestructura, aún se debe impulsar acciones más fuertes para que el país alcance mayores niveles de desarrollo.

“Voy regularmente al país y sé que podemos estar mejor”, señaló. Al ser cuestionada sobre si regresaría a la isla para aportar su experiencia contestó de forma contundente, “todo depende si la función que ejerza pueda hacer cambios importantes. No me gustaría asesorar y que mis opiniones no sean tomadas en cuenta. En el extranjeros hay muchos dominicanos que quieren llevar su experiencia, no por lo que pueda percibir de salario sino para lograr que las cosas cambien para bien”, dijo convencida.

Ella ha intentado incorporarse en la vida política local, ha aspirado a cargos desde el exterior con la única intensión revela “de que el país logre el nivel que merece, de acuerdo a los recursos que maneja. República Dominicana crece cada año de forma impresioonante, pero eso no se refleja en la calidad de vida de sus ciudadanos”, se lamenta.