La legendaria figura dominicana detrás del video más viral del año

“Fue algo muy espontáneo -empieza su relato sobre el origen del video-yo estaba cocinando en casa de mi hija en New Jersey , y mi yerno Edward Bello estaba ahí presente porque me estaba esperando para llevarme de donde se hizo el video al Bronx. En una yo le dije que me grabara, porque estaba contenta con mi familia, me estaba tomando una cervecita, estaba haciendo un sancocho. Fue algo espontáneo y emocionante, luego me di cuenta que él estaba transmitiendo en mi Facebook en vivo”, estimó la dama.

Su cadencia para el baile no se da de forma fortuita, Xiomarita cumple este año medio centenar dedicada a enseñar y promover nuestra identidad cultural a través de la danza.

“Yo tengo cincuenta años trabajando el folclore, bailando los ritmos folclóricos populares dominicanos y del área del Caribe. Es mi pasión, la cotidianidad, disfruto montarme en un motoconcho, en una guagüita, yo me siento como si estuviera andando en el mejor vehículo”, expresa demostrando que vive sin complejo por y para la cultura.

Aunque algunos pudieran pensar que el tipo de música, urbana que bailaba en el video viral no es la mejor representación criolla, ella estima que la música no debe juzgarse sólo disfrutarse.

“La música es música, no es letra. Hace una época en la Feria del Libro se tocaba gagá sin letras, pero la gente lo vive, porque disfruta el ritmo. Nosotros somos dominicanos y nos gusta ese tipo de expresión. Claro hay letras que deben ser cambiadas, pero no que se quiera trazar a los jóvenes pautas ni censurarlos sobre qué escuchar y qué no, porque todo surge de una manera espontánea, lo importante es que los padres, tutores y profesores adopten otro tipo de formación, que críen con criticidad, que no importa que tú escuches a una persona vociferando malas palabras, lo importante es que tú no te dejes permear”, enfatizó, y aseguró que se siente satisfecha por la forma en que fue recibido el video, porque no lo vieron indecente.

“La gente tiene que cambiar de actitud, no se puede amilanar, vivir su realidad, que las cosas fluyan, el ser humano no debe transmitir inseguridad porque se deja llevar donde los demás quieren”, expresó sobre las lecciones que quiso transmitir con el audiovisual.

Se confesó defensora de la música autóctona, y estimó que hace falta que el legado musical se siga expandiendo a las generaciones actuales, pero lo importante es dar el siguiente paso y “hacerlo sin distorsionarlo o deformarlo”, asintió.