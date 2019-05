$!“La Llamada” habla del momento en el que te tienes que reinventar”

De este lado del mundo “Los Javis” tal vez no son muy conocidos, pero ellos son más que una pareja de actores, pues como productores y gionistas son más conocidos. Javier Calvo y Javier Ambrossi han logrado popularidad gracias a “La Llamada”, musical que escribieron sin saber que sería un éxito rotundo. Ambos conversaron con Diario Libre para el estreno de su obra maestra en el país.

—Su nombre, más bien su sobrenombre “Los Javis”comenzó a sonar fuerte hace pocos años. Hay quien dice que la fama les ha llegado de repente. ¿Suerte?

Javi Ambrossi: Empezamos hace 6 años con “La Llamada” en el teatro y hemos hecho todo muy poquito a poco, la verdad. Empezamos a hacer microteatro, luego “La Llamada” casi sin producción en el hall, luego fue creciendo en el teatro, luego tuvimos la oportunidad de hacer una serie pequeñita para una plataforma pequeña y luego hicimos una película. Entonces, de repente no ha llegado, ha sido muy poco a poco y todo gracias al apoyo de la gente.

—Geniales, descarados, frescos... son muchos los adjetivos que leemos para describirlos. ¿Algún adjetivo que realmente defina a cada uno?

Javi Ambrossi: Javi sobre todo es una persona muy libre y muy espontánea.

Javi Calvo: Y Javi es una persona muy asertiva y muy intuitiva. Javi Ambrossi: Y juntos hacemos un buen tándem.

—En este mundo tan yoista llama la atención que trabajen juntos, ¿reconocen constantemente el talento entre ustedes? ¿Cómo logran realmente ese equilibrio?

Javi Ambrossi: Yo creo que lo logramos porque tenemos la suerte de que compartimos todo. Para nosotros no hay diferencia entre la vida personal y la profesional, entonces no tenemos ese problema de que no haya equilibrio.

—Todo el mundo habla de los millenials como la generación que le ha dado el vuelco a muchas cosas. ¿A quién le hablan ustedes? ¿Cómo se logra conectar con los más jóvenes que tienen demasidas opciones?

Javi Calvo: Nosotros lo que hacemos es mirar mucho alrededor y nos encanta la cultura pop, por lo tanto muchas veces los jóvenes sienten que les hablamos directamente a ellos por las referencias que utilizamos y por la forma en la que se expresan nuestros personajes. Javi Ambrossi: Y también porque hemos hecho las cosas de una manera que es la misma que tiene que hacer la gente de nuestra generación, que no tienen la ayuda de casi nadie. Como hemos hecho todo con nuestras manos, yo creo que la gente empatiza con eso.

—¿Los personajes en “La llamada” son un reflejo de ustedes?

Javi Ambrossi: Sí. Cuando escribimos La Llamada intentamos reflejar un momento de la vida en el que estábamos como Susana y como María, que no sabíamos bien qué hacer. La Llamada es una obra que habla del momento en el que te tienes que reinventar para llegar a otro nivel, a otro lugar.

—En “La Llamada” ¿a quién han querido llamar con ella?

Javi Calvo: Queríamos que cada uno de los espectadores encontrara su lugar en el mundo y se planteara qué camino quería seguir.

—¿Quién la ha escuchado que no lo esperaban?

Javi Ambrossi: Pues todo el mundo, la verdad. Más de un millón de espectadores. Javi Calvo: Nunca pensamos que tantos.

—¿Por qué la repercusión de esta historia en la sociedad? ¿A qué ha venido a dar respuesta?

Javi Ambrossi: Yo creo que todo el mundo necesita escuchar que todo va a ir bien. Javi Calvo: Y que hay un lugar para ti.

—Público argentino, chileno y mexicano ya han disfrutado de la adaptación de esta obra, ¿qué esperan del público dominicano?

Javi Calvo: Que sientan La Llamada con toda la fuerza.

—¿Es verdad que puedes ser reivindicativo y buena gente a la vez?

Javi Calvo: Nosotros creemos que hay que reivindicar desde el amor. No desde la lucha, sino desde el cariño. No desde hacer sentir mal al otro, sino desde el respeto.

—Han dicho que para ser atrevido no hay que ser ambicioso, sino libre. ¿Se sienten en libertad de decir todo lo que quieren?

Javi Calvo: No siempre, pero lo intentamos. Javi Ambrossi: Intentamos que sí, aunque a veces con las redes sociales te da más palo.

—¿Qué pasa con las sociedades en las que aún no están preparadas para escuchar?

Javi Calvo: Son sociedades menos empáticas, menos tolerantes y por lo tanto mucho menos felices y menos desarrolladas.

—¿La sinceridad no se lleva bien con los los castings y demas pero sí permite contar buenas historias?

Javi Calvo: Sin sinceridad es imposible contar una buena historia.

—¿Los podremos ver en República Dominicana?

Javi Ambrossi: Intentaremos que sí.