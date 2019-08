$!La Miss Universo RD 2019 se prepara para dar la batalla en el certamen

Pese a que no todo ha sido color de rosa tras su elección, Clauvid no muestra signos de desánimo, pues afirma que está disfrutando cada momento, incluso que la gente en la calle le diga que se parece a la nueva Miss RD, como confesó entre risa.

Las críticas

Su victoria trajo una ola de comentarios negativos en redes sociales, pues otra participante era la favorita, sin embargo, a Dály le da confianza que a nivel internacional esté bien posicionada. “Me trae mucha confianza y seguridad que a nivel internacional he sido bien recibida. Allá no se fijan en color de piel, ni en razas, sino en el potencial que tenga una joven. Me han chocado las críticas, pero cuando yo me enfoco en mi trabajo todo se soluciona”.

Para Clauvid la belleza va más allá de lo físico, pues tiene más que ver con la esencia de cada ser humano. La causa social que ha decidido apoyar es la prevención del matrimonio infantil y el embarazo en la adolescencia, por considerar que estas jóvenes entran en una situación de desventaja en la sociedad para su desarrollo económico y emocional, y que además en muchas ocasiones las alejan de la educación, algo que para ella es muy importante, ya que entiende que es la base del ser humano.

Clauvid Dály desea ganar el respaldo de los dominicanos y representarnos dignamente en el certamen más importante de los circuitos de belleza, como lo es Miss Universo.