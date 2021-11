$!La nueva Miss RD Universo gana por su autenticidad

La representante dominicana para el Miss Universo 2021, Andreína Martínez Fournier, sostuvo un conversatorio con la prensa antes de su participación en el 70 aniversario del Miss Universo a celebrarse en diciembre en Eilat, ‘el Mar Rojo’, en Israel.

En el encuentro la nueva reina, que participó representando a la comunidad dominicana en USA, aseguró que lo que la hizo merecedora de la corona fue su autenticidad: “Un punto clave que me hizo triunfadora fue ser muy auténtica, eso hizo que yo brillara. Entiendo que la seguridad se transmite cuando eres auténtica” afirmó.

Al referirse a las características que debe tener una representante de la belleza, la joven oriunda de Santiago afirmó: “La verdadera esencia de una reina recae en las cosas que no podemos ver: en sus valores, su responsabilidad, en saber lo que quiere y trabajar por ello. Más allá de lo físico entiendo que la humildad y la forma como te relacionas es lo más importante. Muchas veces nos enfocamos en lo físico y no vemos más allá de lo que una persona nos puede brindar”.

La directora del concurso, Magali Febles, al referirse a las críticas generadas por el triunfo de Andreína explicó que el Miss Universo es una competencia donde siempre va a haber alguien que gane y alguien que pierda, y siempre habrá personas que no estarán conformes con el resultado. “Todo dependerá de los recursos con los que cuente la candidata, no todas tienen la posibilidad de presentarse con un determinado vestido, y muchas personas se dejan llevar por esa única presentación o por ese vestido, y en ese momento no todas tienen la posibilidad de llevar un vestuario muy elaborado”, afirmó.

Además, Febles aseguró que Andreína es una joven de recursos limitados, pero se ha esforzado, es muy luchadora y merece que le den la oportunidad: “El público debe dejar de ser tan mezquino y malvado con sus comentarios, a las personas hay que conocerlas y la belleza es relativa. En una semana ella estará transformada. La belleza no es solo lo físico, la belleza está en su interior, es la esencia de esa persona y es eso que la hace diferente. Es bueno que las personas la conozcan. Ella ganó, deben conocerla y darle la oportunidad”, manifestó en la rueda de prensa Magali Febles.