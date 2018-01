La otra cara de un matrimonio en “Tú en tu casa, yo en la mía”

SANTO DOMINGO. El teatro no es un territorio extraño para la presentadora de televisión Luz García. Más de una producción la ha llevado al escenario, del que siempre ha salido airosa.

El año arranca y de inmediato asumirá un rol protagónico junto al destacado actor José Roberto Díaz en la obra Tú en tu casa, yo en la mía, una producción teatral de los periodistas José Antonio Aybar y Miguelina Terrero. La obra dirigida por la experimentada actriz Niurka Mota se presentará en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito los días 1,2,3,4, y 8,9,10 y 11 de febrero 2018, con funciones en los horarios tradicionales de las 8:30 de la noche jueves, viernes y sábados, mientras que los domingos será a las 6:30 de la tarde. La entrada será a RD$800 pesos por persona.

“Desde el año pasado me propuse retornar al teatro. De hecho separamos una fecha para Bellas Artes, sin embargo, Miguelina Terrero y José Antonio Aybar me contactaron para este montaje. Estoy trabajando por primera vez con José Roberto Díaz y doña Niurka Mota; la verdad que me he sentido muy cómoda”, comentó la conductora de Noche de Luz.

Mientras que José Roberto Díaz contó que se trataba de una comedia dramática en la que procuran dejar un mensaje a los matrimonios que atraviesan por una crisis.

“Hemos estado haciendo un gran trabajo. Es mi primera vez con ella en la escena. Bajo la dirección de Niurka Mota estamos haciendo un gran trabajo”, reseñó.

Destacó la disciplina que ha exhibido Luz García a quien definió como una excelente profesional. “Desde el primer día hemos visto a una persona que se ha entregado en todo el proceso de ensayos”.

Para Luz García no ha sido traumático. “Ha sido enriquecedor todo lo que hemos manejado y en mi personaje me desdoblo con los personajes de Carmen y Julita”, dijo Luz García.

La escenografía es de la actriz Gimilka Román, y las luces de Bienvenido Miranda.