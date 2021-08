$!La pintura reina entre las propuestas de la Bienal de Artes Visuales

Calidad de las propuestas

Tendencias de arte contemporáneo

Dentro de las tendencias, dijo que casi siempre la mayoría son pinturas, “pero ellos no premian por categorías, sino lo que consideren mejor”.

Lo mismo consideró Leopoldo Maler. El reconocido y premiado artista argentino radicado en República Dominicana desde hace 30 años ha destacado la gran representación de todos los estilos del arte y, sobre todo, le impresionó la vuelta a la pintura.

Por eso dice que la pintura no morirá: “Algunos críticos y público dicen que la pintura ha muerto. Yo no pinto por tanto no puedo decir mucho sobre eso, pero la pintura no va a morir nunca porque es una expresión humana que se va milenios atrás y va a seguir adelante”.