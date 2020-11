$!La reapertura de los escenarios

El empresario y productor artístico Luis Medrano, quien durante la pandemia contribuyó a impulsar proyectos a favor de los artistas que desde hace ocho meses no tienen trabajo, envió una comunicación al Poder Ejecutivo en la que informó que tiene lista una plataforma para apoyar a la promoción del turismo, pero que no ha recibido respuesta por parte del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, a quien remitió su propuesta.

Posiciones

Al ser contactado por Diario Libre, Luis Medrano dijo que ha pasado un mes desde que envió la comunicación y aún no ha recibido respuesta. “Hemos hecho un diseño que garantiza el distanciamiento de las personas y las áreas debidamente desinfectadas, así como un equipo de trabajo con la protección establecida. Nuestro propósito es que el público pueda disfrutar de una producción artística de calidad, pero te reitero aún no hemos recibido respuesta alguna”, comentó el productor.

El también empresario artístico Joaquín Geara, de Escenario 360, consideró que lo anunciado por el Ministerio de Cultura tendría efecto si se produce una variación en el horario del toque de queda.

“Si no se extiende el toque de queda eso no tiene sentido porque ¿a qué hora tú vas a ir al show? La gente sale del trabajo a las 5:00 o 6:00 p.m. y el personal hay que despacharlo una hora antes. No hay quien vaya y el fin de semana todavía es peor porque el toque de queda es a las 7:00 p.m. no a las 9:00 p.m.”.

Otro punto que entiende no le favorece al sector es que los espacios deben estar a mitad de capacidad, lo que plantearía un aumento de las boletas o bajar el precio de estas. “Hay entrarían los artistas también quienes tenían que ajustar tus tarifas. Pero soy de los que entienden que lo más importante sería la aprobación de los reglamentos de la Ley de Mecenazgo porque eso sería de gran ayuda en estos tiempos. Los presupuestos del sector privado incluirían las actividades, como ocurre con la legislación de cine”.

Para el laureado productor artístico y asesor de la Ministra de Cultura, Guillermo Cordero lo anunciado por la institución que dirige Carmen Heredia es el primer paso para ir a la regularización de las actividades que han sido suspendidas por la pandemia del coronavirus.

“Pienso que este es el primer paso para que el público le tome confianza y la industria arranque. Esto tiene las limitaciones por el asunto del toque de queda, pero hay además un punto importante y es el hecho de que el Ministerio de Cultura tomará parte del presupuesto de los proyectos culturales para recibir propuestas para presentaciones en las plazas o parques es importante. De ahí saldrán muy buenas producciones”, refirió Guillermo Cordero.

Cordero aspira que espera que de la misma forma que la gente acude a un centro comercial, viaja o va a un supermercado, se vaya acostumbrado a presenciar espectáculos teatrales o conciertos con el debido distanciamiento.

“Cuando se anunciaron las propuestas al sector y se dispuso la reapertura, todo el mundo salió feliz de esa reunión que encabezó doña Carmen Heredia. Se trata de algo muy esperanzador y la Ministra está escuchando a los productores”, dijo Cordero.