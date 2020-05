$!La reflexión de la actriz Danna García tras dos meses padeciendo el coronavirus

View this post on Instagram

@dannagarciao Comparte mensaje reflexionando sobre lo que está viviendo・・・”Aprendiendo a mirar la vida desde otra perspectiva: la gratitud . A entender que realmente nada importa si no estás en paz contigo mismo y con Dios. A soltar “equipaje” que no me pertenecía ; libre y abrazar lo que realmente vale la pena, en esa conexión tan profunda que llamamos . A despegar los pies de la tierra y muchas otras cosas que Dios sabe quedan en mi corazón y mi cabeza y espero en todos los que vivimos en este tiempo de transformación. Gracias” , #Gracias.