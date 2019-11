$!La “teacher de inglés” que audicionó en Dominicana’s Got Talent

Extrovertida y con mucha chispa, así se define la actriz y humorista empírica Angelina Puntier. Ella, con su personaje de “la teacher”, se ha convertido en el alma de las fiestas de su entorno familiar y laboral. Convencida de que al igual que a lo hace con sus seres queridos, ella era capaz de hacer reír al público y jueces de Dominicana’s Got Talent, la joven acudió al programa de búsqueda de talentos.

Allí no logró avanzar en la exigente competencia, pero contagió a todos con su buena vibra y sentido del humor. La dama, de 31 años de edad, nativa de Santiago de los Caballeros habló para Diario Libre previo a su audición. Nos contó — entre otras cosas—, su motivación para asistir al show y desde cuándo se dio cuenta de que le gustaba hacer reír.

“Yo soy una muchacha muy soñadora, muy inquieta, con mucha chispa y energía, en todo los grupos en que estoy la gente vive riéndose. Yo soy la que anima los grupos. Entonces, vi la oportunidad de este programa que estaban buscando talentos, y aunque al principio dudé, porque no me he dedicado a estudiar la actuación, y no creía que tenía la capacidad de poder ser aceptada, pero hubo algunas personas que me animaron, por fe fui y resulté elegida, algo que me llenó de mucha emoción”, confesó aún con una gran sonrisa en su rostro.

Sus inicios

Angelina confiesa que “desde niña siempre estaba haciendo cosas relacionadas con el arte”. “Amaba las clases de modelaje, me ponía a inventar pasarelas, donde mis primas, ellas eran las fotógrafas y yo era la modelo, porque siempre fui muy creativa. Sin embargo, cuando uno es adulto y se ve con la realidad de que tiene que trabajar para sustentar sus gastos, los sueños uno los aparta”, se lamenta.

Afirma que ver que otras chicas como Clarissa Molina y Francisca Lachapel han logrado trascender en concursos de talentos, le motivó a sacar esos sueños de la maleta.

Asegura que en las fiestas del trabajo y los concursos de su comunidad siempre gana los primeros lugares, algo que le dice que sí posee las herramientas para algún día poder ser reconocida como una buena humorista y actriz.