$!La temporada Sinfónica 2021 cierra con la música de Richard Strauss

Luego de Don Juan, la soprano dominicana Nathalie Peña-Comas se pone a la altura de las grandes sopranos del mundo, interpretando las Cuatro Últimas Canciones (Vier letzte Lieder ) del compositor ya octogenario. Un año más tarde, Richard Strauss fallece. Las canciones se escribieron como entidades individuales y no como un ciclo. Son canciones de despedida a la vida, al arte, a un mundo desaparecido. Termina una de ellas con esta estrofa:

¡Oh, vasta y tranquila paz!

tan profundo al atardecer.

¡Qué cansados ​​estamos de vagar!

¿Es esto quizás la muerte?

No hay nada como ellas en la música, por la pura intensidad de su concentrada y suave angustia. Strauss se despide con nostalgia, pero no trágicamente. Es una música tan embrujadoramente sensual, tan nostálgica, tan sutil en su entrelazamiento de texturas vocales e instrumentales que desafía la descripción. Para más de un observador, Strauss guardaba lo mejor para el final.

El orden en que se interpretan, Frühling (Primavera), September (Septiembre) Beim Schlafengehen (Al irme a dormir) y Im Abendrot (En el ocaso), no corresponden al orden en que fueron compuestas. Cada una es una maravilla, llena de sinuosas frases vocales, exigentes para la interprete. Las tres primeras canciones se refieren a textos del poeta y novelista suizo de origen alemán Hermann Hesse (1877-1962). “Im Abendrot” es del poeta alemán Joseph Eichendorff (1788-1857). La primera representación de las “Cuatro últimas canciones” tuvo lugar en Londres en mayo de 1950.