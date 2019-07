$!La UASD auspicia conferencia del escritor Miguel Aníbal Perdomo

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades, conjuntamente con la Fundación Espacios Culturales, invitan a la conferencia Los escritores dominicanos en New York, a cargo del doctor Miguel Aníbal Perdomo, destacado escritor, ganador de importantes lauros en poesía, ensayo, novela y cuento.

Esta actividad se efectuará en el aula 301 de la Facultad de Humanidades, el día miércoles 31 de julio a las 5:00 p. m.

Miguel Aníbal Perdomo estudió literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Universidad de Illinois en Chicago, y obtuvo el doctorado (PhD) en el City University of New York (CUNY) donde enseña, en Queens College y en Hunter. Fue becario de la Fundación Fulbright. Es gestor literario del Comisionado Dominicano de Cultura en New Tork. Recibió en forma consecutiva el Premio Anual de Literatura con “La colina del gato” (poesía), “La estación de los pavos reales” (cuento) y “La cultura del Caribe en la narrativa de García Márquez” (ensayo). Publicó “Ensayos al vapor”, entre otras obras correspondientes a diversos géneros literarios.