$!La versión dominicana de Aladino y el genio

“Aladino y el Genio de la Lámpara” sube a escena desde la noche de este viernes y hasta el domingo con una versión creada por el cantante y compositor Frank Ceara.

Con la producción y dirección de la experimentada coreógrafa Alina Abreu, reunirá en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito a talento joven y experimentado.

La historia del niño pobre al que su tío le regala una vieja lámpara de aceite de la que aparece un genio que lo complace en todo lo que pide, ha sido adaptada magistralmente por Frank Ceara para que el público disfrute de un musical que, según su productora y directora, dejará una gran impronta en la escena.

El actor y bailarín José Julio Sánchez retoma sus pasos en el arte como protagonista al meterse en la piel de Aladino, rol que lo reta ya que es su primer protagónico, acompañado de Irving Alberti (El genio) y el experimentado actor Kenny Grullón, quien interpretará al Sultán.

“Frank Ceara desarrolló una maravillosa historia basada en el cuento sirio. Además de ser el creador del libreto, es responsable de la música y de la letra de doce canciones en las que rinde honor al optimismo y al amor. El público va a disfrutar de una producción que tiene estilo propio”, avanzó Alina Abreú, quien estrena Producciones FA con este musical.

“Aladino y el Genio de la Lámpara” cuenta con el vestuario de Magaly Rodríguez y maquillaje de Jhonaly Guzmán, que sin duda son elementos claves en el montaje que tiene la escenografía de Fidel López.

“Este musical ha sido siempre un gran sueño para mí. Desde que comencé a trabajar en los ensayos y en la construcción de mi personaje he vivido una rica experiencia. Me he preparado para esta oportunidad que me han dado porque ha sido un reto sacar el personaje de un cuento y traerlo a la realidad, al tiempo que lo hacemos más humano”, confesó JJ a DL.

“Aladino y el Genio de la Lámpara” servirá de plataforma para que Ana Rivas y María del Mar muestren sus credenciales en la dirección artística de esta apuesta que rememora la época de las grandes apuestas que se presentaban en el Teatro Nacional.

Más de 150 personas forman parte de la producción en la que también actuarán en roles protagónicos María Jesús Vargas y Paloma Rodríguez, quienes asumen el rol de la princesa Nazira. Ana Rivas, Diana Ramos, Natalia Sánchez, Angela Bernal y Natacha Hernández serán las doncellas.

El elenco lo completan el actor Mario Arturo, Carol González, el destacado actor Vladimir Acevedo, Miguel Lendor, Juan Esteban, Alejandro Moscoso, Ameris Cepeda, Brian Payano, Vanessa Cucurullo, Anderson Merces, Edwin Rivera e Indira Acosta.

Alina Abreu respalda su labor coreográfica con la participación de los estelares bailarines Alexander Duval y Pamela Soto, mientras que la dirección musical es de Luichy Guzmán.

“Hemos venido trabajando durante un año con este montaje, concebido para el disfrute de toda la familia. Tenemos voces maravillosas y actuaciones impecables que durante la función dejarán ver su picardía y su magia. Solo esperamos que suba el telón para que fluya toda la espectacularidad del montaje”, reseñó Frank Ceara.