$!La violinista Aisha Syed retomará su gira “Raíces” en agosto

La violinista Aisha Syed tiene previsto continuar su gira artística “Raíces” en agosto próximo, la cual ha debido posponer debido a la panademia del COVID-19. Su agenda incluye su debut en Sudáfrica y Marruecos, para luego continuar por Europa, América Latina y Estados Unidos.

Un comunicado enviado a Diario Libre indica que la destacada artista dominicana tendrá un concierto de fin de año en la República Dominicana y realizará una clínica de violín a jóvenes estudiantes.

Actualmente la violinista realiza la temporada de conciertos “De vuelta a la esperanza” junto a Diario Libre, cuyas entregas han sido difundidas a través de www.diariolibre.com y todas sus plataforma digitales. La iniciativa tiene como propósito enviar un mensaje de aliento a la población que batalla contra el COVID-19. La última presentación de Aisha, quien interpreta obras de Johann Sebastian Bach está será el próximo viernes 15 de este mes a las 8:00 p.m.

Labor social

Desde 2010, Aisha Syed desarrolla una labor social a través de su Fundación Music for Life con la que ayuda a cientos de niños y personas que no tienen acceso a la música clásica.

Aisha comenzamos, junto a los destacados periodistas Carmen Luz Beato y Feliz Vinicio Lora una serie de visitas a escuelas públicas de Santo Domingo. El fundador de la escuela de niños prodigios en Londres, donde Aisha estudió, el renombrado violinista Yehudi Menuhin, fue de gran inspiración para Aisha en cuanto a estas visitas, pues desde temprana edad Aisha junto a los demás alumnos de dicha escuela visitaban escuelas, hospicios y hospitales en Londres como parte del currículo escolar.

Music for Life desde su fundación ha venido desarrollando dos vertientes: de una parte las visitas alrededor del mundo a escuelas públicas, hospitales pediátricos, hospicios y cárceles en países tan lejanos como Abu Dhabi en los Emiratos Arabes, donde Aisha creó un enlace de colaboración con Cleveland Clinic (sucursal de la Cleveland Clinic original), Italia en el Hospital Pediátrico Gaslini, Londres donde Aisha también colabora en el Royal Hospital for the Neurodisability, en República Dominicana con el Voluntariado Jesús con los Niños entre un sin número de otros lugares más.

Aisha ha visitado dentro de este esquema más de 150 instituciones en ciudades alrededor del mundo, estas visitas consisten en: una charla motivacional, centrada en Dios como eje de su vida y carrera, donde además Aisha los motiva al estudio de la música clásica en el caso de los niños, les habla acerca del violín, de los grandes compositores y músicos, y culmina con un pequeño concierto.

La otra vertiente de la Fundación son las clases magistrales y Clínicas Violinísticas que Aisha imparte anualmente en Santiago y Santo Domingo las cuales son gratuitas para niños y jóvenes músicos de escasos recursos y el Festival “Música con Propósito”, el cual se lleva a cabo cada dos años, la primera edición se llevó a cabo en el Aula Magna de la UASD en el 2015, y en el Gran Teatro del Cibao en el 2017, en ambos el Director del Festival fué el Maestro Mark Messenger, Director de cuerdas del Royal College of Music en Londres, donde también Aisha estudió, en ambos festivales se becaron a más de 120 niños y jóvenes, donde se impartieron, talleres, ensayos orquestales y clases magistrales individuales, así como orientación sobre las escuelas de música alrededor del mundo. A los alumnos sobresalientes de estos dos festivales se les dió la oportunidad de acompañar a Aisha en sus conciertos del Teatro Nacional “Tocando con el corazón”.

En el marco del primer festival en el 2015, el laureado compositor Bullumba Landestoy le hizo entrega de las partituras correspondientes de sus composiciones al Maestro Mark Messenger, para depositarlas en la Biblioteca del Royal College of Music junto a manuscritos originales de Mozart y otros renombrados compositores.

La Fundación iniciará próximamente su tercer proyecto denominado, “Across the Street” o “Música para todos”, con el cual Aisha iniciará una serie de clases magistrales, charlas y talleres a los alumnos de música de la tanda extendida de las escuelas públicas de país.

Los violines de Aisha

Las presentaciones de Aisha cuenta con el patrocinio en Londres de Florian Leonhard, un soporte importante para la proyección de su carrera. Descrito por el Financial Times como “la autoridad líder mundial en violines finos” Florian Leonhard Fine Violins tiene una reputación inigualable por fabricar, restaurar, abastecer y autenticar instrumentos finos. Florian eligió a Aisha en el 2013 para hacer un programa en la televisión Británica denominado European Closing Bell, en el cual Aisha tuvo oportunidad de tocar con el famoso Stradivarius Stephens del 1690 valorado en 5.9 millones de dólares. Florian organiza cada año en su Sede principal en Londres un concierto con Aisha donde se dan cita importantes personajes de la música clåsica.

En el 2007 y 2009 Aisha fue escogida por el director musical Malcon Singer para estrenar usando la famosa viola Testore perteneciente al fundador de la escuela Yehudi Menuhin el concierto Canarian Vespers del afamado compositor judío Noam Sherriif y la Suita Concertante del maestro Menachem Weisenberg.

En el 2004 conoce a Mstislav Rostropovich, quién luego del deceso de Yehudi Menuhin en el 2002, fungía como presidente de dicha escuela y Aisha tuvo oportunidad de ser dirigida por Rostropovich junto a la Orquesta Yehudi Menuhin en varias ocasiones, entre ellas en la celebración del 40 aniversario de la Yehudi Menuhin School en el Royal Albert Hall de Londres cuando ella solo tenía 14 años.