$!Las historias de vida detrás de los ganadores de “Golden Buzzers” en DGT

El programa Dominicana’s Got Talent en su segunda temporada ha visibilizado el talento existente en la República Dominicana.

De los más de 150 actos, solo algunos obtuvieron el anhelado “botón de oro” (Golden Buzzer) y Diario Libre los ha entrevistado y ha conocido las historias y sacrificios que han hecho por perseguir sus sueños.

La más reciente fue Ivelisse García, una talentosa cantante sobreviviente de cáncer que, con su interpretación, conmovió a Karina Larrauri, presentadora del formato televisivo.

La dama confesó a Diario Libre que el cáncer ha sido lo más duro que ha tenido que pasar, los tratamientos le han afectado física, emocional y económicamente, pero su amor por la música y el apoyo de sus familiares le ayudaron a salir de esta situación de salud.

“El cáncer me quitó muchas cosas, pero no las ganas de cantar, compartir y disfrutar la vida”, admitió emocionada.

Gracias a que este año los presentadores también pueden dar un “golden buzzer”, la guerrera irá directamente a la final.

Allí se encontrará con Amalia de los Santos, una adolescente dominicana que viajó desde Canadá para recibir el Golden Buzzer de manos de Francisco Vásquez.

Con su dulzura. Amalia logró impactar al jurado al interpretar en francés de la canción “Je Vole”.

“La música para mí viene del corazón, es sobre compartir emociones”, confesó la joven.

Otro ganador ha sido, Diego Jaar, el joven cantautor que regresó a la música para alzarse con un Golden Buzzer. Tiene varios años compartiendo su talento como cantautor con el público local a través de sus shows en vivo y las diversas plataformas digitales.

Se presentó en Domnicana's Got Talent y le arrancó el botón de oro al juez más estricto del formato, Waddys Jáquez. “Empecé en la música desde muy joven, componiendo canciones desde los 14 años y de ahí como que me enamoré. Pero cuando llegó el proceso de elegir carrera por presiones sociales me fui por la publicidad”, señaló previo a su presentación.

En conversación para Diario Libre, el cantautor nacido en Puerto Rico, se mostró agradecido por este momento en su carrera. “No quiero que pase el tiempo sin intentarlo. Yo dije si puedo gustar con mis canciones puedo hacer música en cualquier parte, esta es la confirmación de que sí puedo”, expresó emocionado.

En el primer programa la adolescente Keren Montero ganó un Golden Buzzer en DGT

Su forma de hablar delata la formación de hogar que tiene fundamentada en valores cristianos. Pausada y respetuosa, así se mostró durante su entrevista con Diario Libre Keren Montero, la jovencita de Los Mina que se alzó con el primer Golden Buzzer del reality. “La iglesia fue mi primer escenario y ha sido mi plataforma y lo sigue siendo hasta ahora. Un día decidieron darme una oportunidad en la iglesia, y yo estaba estática y muy nerviosa”, confesó.

La adolescente de 14 años de Santo Domingo Este, fue tan sorprendente que se llevó el Golden Buzzer en el primer episodio de la segunda temporada de Dominicana’s Got Talent (DGT).

Amante de los libros y la astronomía, así es Alejandro Pérez, el niño que mereció el Golden Buzzer.

Pérez es un niño de tan solo 9 años que con su inteligencia, ternura, sonrisa y capacidad para memorizar les robó el corazón a los jueces en el tercer episodio de las audiciones y en su actuación ante los jueves se llevó el Golden Buzzer que le dio Raymond Pozo, con lo que pasó directamente a la semifinal.

Desde las banderas y las capitales de los países, el tamaño de los continentes, Alejandro lo respondió todo.

El niño tiene síndrome de Asperger (AS por su abreviación en inglés), un trastorno del desarrollo que lleva asociada una alteración neurobiológica, manifiesta un conjunto de características mentales y de conducta que forma parte de los trastornos del espectro autista.

Su madre, Katherine Quero, lo definió como un niño capaz de todo. “Antes de subir al escenario estaba súper nervioso y cuando entró todo se desapareció. Se convirtió en otro niño. Estaba súper feliz”, cuenta en entrevista con DL.

Dijo que es altamente funcional, puede hablar sin problemas y tiene otras capacidades; la capacidad mayor es su inteligencia.

De cantar para el ejército a ganar el Golden Buzzer en Dominicana's Got Talent, es lo que ha sucedido con Marteen Franko, un militar con un gran talento para el canto obtuvo el segundo Golden Buzzer en Dominicana’s Got Talent.

El nativo de Invivienda va directo a la semifinal. “Yo estuve cantando en La Barquita junto al Cuerpo del Ejército de la República Dominicana. No quiero que vean más de lo que soy, un joven que ama la música con locura y que quiere expresarse y quiere hacerlo a través de la música”, señaló.