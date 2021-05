Las mil noches y una noche, lectura y música

Las mil noches y una noche, es la recopilación de las historias que contaban los narradores de Oriente de generación en generación y se conectan unas con otras a través de una bella joven de nombre Sheherezade. Es la historia del Sultán Shahriar, que descubre que su mujer le era infiel y la manda a degollar. Entonces exige que todas las noches le traigan a su lecho, una mujer joven y virgen, a la cual le espera le muerte al día siguiente. Su principal ministro, tiene la tarea de llevarle cada noche a su sultán la escogida. Cuando ya no quedaban más jóvenes, muchas familias huyeron a la crueldad del Sultán, la hija del Visir una bella, culta y sabia, joven, Sheherezade se ofrece para ser llevada al sultán. Esa primera noche Sheherezade, en combinación con su hermana, cuenta una fantástica historia al sultán y la deja sin terminar, ofreciendo terminarla la noche siguiente y contar otra más interesante y así durante mil noches y una noche, la sabia Sheherezade encanta al sultán con sus historias, como si destapara cada noche una cajita con otra dentro que no acaban, después de mil noches y una noche el Sultán perdona la vida a Scheherezade y la hace su Sultana. Las mil noches y una noche reúne más de doscientos cuentos, más, pudieron perderse en el tiempo. La recopilación aparece por primera vez en Europa de la mano de Antoine Galland que los compila, traduce y los publica en Paris en 1704. Desde esa época se han hecho muchas recopilaciones y traducciones, leerlas es una deliciosa aventura. Una de las mejores versiones en español es la del escritor Vicente Blasco Ibáñez. María José Rincón nos ha maravillado en nuestro club de lectura con estas historias, a ella y mis compañeras lectoras dedico este escrito, esperando que disfruten escuchando Sheherezade.

Nicolai Rimsky Korsakov, compositor ruso, inspirado en estas fascinantes historias, escribe en 1888, la Suite Sinfónica Scheherezade, opus 35, la más famosa obra musical ambientada en Oriente de cuantas se han escrito. Dividida en cuatro números que nos trasladan a un palacio de cúpulas redondeadas lleno de turbantes y velos tapando sus caras. Un palacio dorado en el cual en una de sus cámaras una joven intenta salvar su vida contando historias a un despiadado y resentido sultán. Una suite, es una obra concebida a partir de números independientes, con un hilo conductor, en este caso los cuentos. La maravillosa melodía del violín representa a Scheherezade y el sultán tiene su propio tema patético y sombrío. El programa es muy general, no entra en detalles. Dice Rimsky Korsakov en su autobiografía “Suprimí las indicaciones que figuraban en cada parte, pues con ellas sólo me proponía encauzar la fantasía del oyente y marcarle la ruta que siguió la mía, dejando libre a cada uno los detalles secundarios. Me propuse que, si el oyente gustaba de mi obra sinfónica, experimentase la impresión de un cuento oriental sobre una serie de hechos fantásticos y no solamente cuatro piezas que se suceden sin variedad en el material temático”.