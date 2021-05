$!Las palabras de Clauvid Daly hacia Kimberly Jiménez por su participación en Miss Universo

La Miss República Dominicana 2019 y Top 20 del Miss Universo de ese año, Clauvid Daly, felicitó a su compatriota Kimberly Jiménez por su desempeño en el Miss Universo 2021.

La actual Miss RD Universo quedó como cuarta finalista, cuyo preciado puesto del Top cinco Quisqueya no lo había conseguido desde el año 2009.

"Sentí muchísimo orgullo, también sé (basado en experiencia) que muchos no me creerán y que pensarán que todo es por apariencias, pero tampoco puedo complacerlos a todos. En honor a Kimberly y sus logros, comparto algunas fotografías que tengo en mi carrete juntas. Felicidadesss reina, de veras que mostraste preparación, calma y seguridad. Gracias por abrirle camino a las futuras reinas . Me lo gocé cuando vi un top 5 con tantas latinas (incluyendo RD) y una reina POR FIN latina", escribió Daly.

De paso, aclaró una fotografía suya que colgó este domingo deseándole suerte a Kimberly, y recibiendo críticas de muchos usuarios quienes entendieron que ella debió poner una imagen de la actual Miss RD Universo. "Hola, hola. Cuantas sorpresas me encontré en instagram ahora cuando me volví a conectar. Me disculpo si mi mensaje se distorsionó por mis fotos, pero no le quita al mensaje o lo que sentí cuando vi a @luisfonsi cantando y a @kimberlyjimenez.r con República Dominicana en su pecho", agregó.

Finalizó pidiendo que no es necesario desmeritarla para apoyar a Kimberly Jiménez. "Ps: a todos los que me escriben por DM, y los que se sienten en libertad de escribir por comentarios: Si es posible apoyar a Kimberly sin desestimar mi persona... y viceversa".

Clauvid fue duramente criticada cuando ganó el certamen nacional, siendo víctima de los insensibles en las redes sociales que cuestionaban su belleza e incluso su nacionalidad estadounidense, pero de padres dominicanos.

En varias ocasiones lamentó el bullyng recibido. De igual manera, le deseó éxitos a la representante criolla, quien tampoco ha escapado de las críticas, pues es hija de un dominicano y una boricua y participó en el Miss Puerto Rico 2017.

La modelo Kimberly Jiménez se la lució durante la edición número 69 del certamen Miss Universo, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana, ocupando el puesto 4 entre las mujeres más hermosas del universo.

Sin embargo, muchos consideran que, la segunda intervención (que fue criticado en redes sociales, por someter a las misses a dos rondas de preguntas aumentando la presión), pudo incidir en que se quedara a las puertas de la corona. Pese a esto, su rol fue uno de los más destacados de cualquier modelo criolla, llenando de orgullo a los dominicanos.

“No quiero que pase este día sin agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarme en esta travesía. Me siento orgullosa de lo que juntos logramos y de que República Dominicana brilló ante el universo. ¡Les prometí que así sería!”, escribió en su cuenta de Instagram, agradecida del público local que tanto la apoyó.

La mexicana Andrea Meza es la nueva Miss Universo 2021.