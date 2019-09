Las vicisitudes de un no vidente en Santo Domingo

Santo Domingo es una ciudad poco amigable para las personas con discapacidad. El sistema de transporte, las aceras, las calles y hasta los mismas personas no están confeccionadas para estos ciudadanos. Ese fue el argumento del joven José Beltrán durante su participación en Dominicana’s Got Talent.

Él es un humorista que vive en carne propia la experiencia de vivir en una ciudad excluyente, sin embargo, decidió narrar con humor sus vicisitudes, y de paso, enviar un mensaje que los límites sólo existen en las mentes de quienes le dan cabida.

“A mi me trajo a Got Talent la recomendación de algunos amigos de participar, y por la posibilidad de mostrarle al país un modo de humor un tanto sarcástico, y sobre todo mostrar que la discapacidad visual no es una excusa para dejar de hacer las cosas”, narró a Diario Libre el joven humorista.

Sobre porqué ha elegido el humor como medio de expresión artística confesó: “El humor es una válvula realmente, no sé si es terapéutico, pero es un modo de tú no tomarte las cosas en serio. Yo creo que cuando tú te tomas las cosas demasiado en serio, como que se te crean nudos a dentro y tu no fluyes, y aunque fluir está sobre valorado el hecho de que tú tengas una válvula para reírte de ti mismo es liberador”.