Laura Bozzo reaparece en Twitter y lamenta "no haber cumplido"

La controversial presentadora de televisión peruana Laura Bozzo reapareció en las redes sociales luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana la acusara de presunto fraude fiscal y que un juez federal solicitara su detención.

En una serie de mensajes y de respuestas a algunos usuarios en Twitter, Bozzo lamentó no haber cumplido, aunque no especificó si hablaba de honrar el pago de impuestos.

"Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”, escribió la presentadora peruana en su cuenta de Twitter.

Refiere el medio mexicano Excelsior que Laura Cecilia Bozzo Rotondo, su nombre de pila, recientemente fue citada por un juez del Estado de México para comparecer por el delito del que se le acusa, pero la famosa conductora no se presentó alegando problemas de salud, por lo cual se le negó la suspensión de la orden de aprensión ante lo que puede ser detenida en cualquier momento.

“¿El SAT quiere que pague? ¿como hacerlo encerrada? lo que se deba se paga”, escribió.

Los medios de ese país no han confirmado si Bozzo está en México o se encuentra en otra nación y es considerada prófuga de la justicia.

De acuerdo con los antecedentes del caso, supuestamente Bozzo vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La presentadora tiene un adeudo fiscal por casi 13 millones de pesos (más de 650,000 dólares), dijo el funcionario.

Según el procedimiento, la Fiscalía General de la República también solicitará a la Interpol la emisión de una ficha roja de búsqueda internacional, en caso de que Bozzo se encuentre fuera de México.

En 2006, Bozzo fue condenada en Perú por un juzgado anticorrupción a cuatro años de prisión suspendida por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir en relación con sus nexos con el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).