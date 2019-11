Leonardo Mejía: Un colombiano ‘aplatanao’ que hace equilibrio con bolas de cristal

Él se presentó en el show y aunque no logró avanzar a las rondas siguientes sí demostró que es un artista completo al nivel de los grandes espectáculos circenses del mundo.

La particularidad de Dominicana’s Got Talent es que por su plataforma han pasado diversas expresiones artísticas. No se ha limitado a un sólo tipo de talento. Como prueba está el peculiar acto de Leonardo Mejía, un malabarista colombiano residente desde hace una década en el país que domina el complicado acto de hacer equilibrio con bolas de cristal.

En entrevista para Diario Libre previo a su audición, explicó todo lo relacionado con su arte.

“Se llama contact, porque en realidad es una pelota de cristal que voy rodando por el cuerpo y algo que se llama rollyng que también es con esferas de cristal, pero un poco más pequeñas”, aseguró Mejía.

Su historia

“Empecé a ser circo en la universidad estudiando ingeniería agrícola y empiezo con un taller como contexto del núcleo básico de mi carrera y empiezo a enamorarme del circo poco a poco hasta que dejé la universidad por hacer circo, pero luego regresé y terminé mi carrera”, así inicia su relato sobre el arte circense que tanto le apasiona.

Él señala que su amor por esta disciplina lo ha llevado a recorrer varios países de América Latina, hasta llegar aquí donde realiza espectáculos para hoteles de la zona este de la media isla, así como eventos particulares.

“Tuve unos padres que siempre me apoyaron en lo que yo quise. Actué en festivales de payasos y teatro. He tenido la fortuna de tener siempre trabajo y tanto allá como aquí desarrollarme en lo que me gusta”, reiteró el artista.