$!Les Ballets de Monte Carlo: danza por la vida digna

La buena danza no necesita justificación, pero cuando se presenta para asegurar un futuro digno a niños y adolescentes con Síndrome de Down y parálisis cerebral, adquiere una nueva trascendencia moral y social.

Lago

“Lac” (Lago) con coreografía de Jean-Christophe Maillot nos presenta una visión personal del legendario ballet de Tchaikovsky, “El Lago de los Cisnes”, un verdadero reto para cualquier coreógrafo, ya que este ballet es para muchos el símbolo de todo lo bello y transcendental que pueda presentarse en un escenario.

Para la versión que veremos Maillot quiso desde un principio trabajar con el escritor Jean Rouaud, ganador del Premio Goncourt 1990, para aportar nuevos ingredientes dramáticos a este pilar del repertorio clásico. Ellos dos han adaptado la leyenda del príncipe Sigfrido y la doncella Odette para que incluya “resonancias” del mundo contemporáneo. El artista visual Ernest Pignon-Ernest ha diseñado la escenografía y Philippe Guillotel tuvo a su cargo la creación del vestuario. También escucharemos música adicional compuesta por Bertrand Maillot, con luminotecnia diseñada por el coreógrafo Samuel Thery.

En esta versión, veremos al Príncipe primeramente como un niño, que se enamora de una niña, la cual al crecer es convertida en el Cisne Blanco por las artimañas del hechicero Rothbart, quien a su vez se transforma en la Reina de la Noche, y como amante del padre del Príncipe, procrea al maléfico Cisne Negro.

En 2014, Maillot comentó lo siguiente para The New York Times: “No es una relectura del Lago de los Cisnes, sino otra cosa, por lo cual lo he denominado ‘Lac’”. Y agregó: “Cuando ves Lago de los Cisnes, quedas fascinado por la belleza del Segundo Acto, pero lo que estás viendo es la femineidad de una bailarina, no un animal. Para mí, hay algo más agresivo y primordial”.