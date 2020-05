$!“lettering” para principiantes

Seguro has escuchado mencionar que el lettering está de moda, pero ¿qué es el lettering? Con frecuencia se confunde el lettering con la caligrafía y la tipografía, pero no son lo mismo. El lettering es una disciplina que consiste en dibujar las letras, por eso no necesitas tener una buena caligrafía, sino más bien aprender a utilizar las técnicas que te permitan dibujar cada letra.

Esta actividad además de un hobbie, es toda una carrera, pues muchos letreros, logos y anuncios en la actualidad están utilizando esta técnica de escritura, pero lo mejor es que podrás ir perfeccionándote con el tiempo ya sea tomando cursos o a través de tutoriales en Youtube y otros sitios web que los ofrecen incluso de forma gratuita.