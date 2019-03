$!Ley de televisión sería vital para protección de contenido local

Pero independientemente de los frutos que pudo arrojar la iniciativa, Piera es de opinión de que la creación de una legislación tendría un impacto positivo. “Una ley de televisión debe tener el consenso de todos, pero sobre todo, que esté bien claro qué se quiere con ella . ¿Proteger la televisión (programas, productores, etc.) o la creación de un espacio para la realización de series y documentales con exención de impuestos? Promover una ley solo para eso sin regular por ejemplo los prime time, no sería la mejor solución”, planteó.

Una sola voz

Al comentar la masiva presencia de los denominados programas enlatados en la programación dominicana, la veterana de la televisión se hizo la siguiente pregunta. “¿Por qué no se soluciona esto de una forma más fácil y rápida?” ¿Pagan los enlatados todos los impuestos? Si estos pagaran, ¿los preferían antes que una producción criolla?... ¿fuera un buen negocio?”.

Piera dijo estar en la disposición de contribuir en la búsqueda de una salida que alivie la carga al negocio del entretenimiento en la televisión.

Domingo Bermúdez, CEO de Color Visión, hizo saber a DL que independientemente de que exista incentivo o no, la televisora continuará con su filosofía de respaldar al contenido dominicano. “Creo que sería favorable un incentivo a la producción nacional, sin embargo, que de hacerse debería ser un tema organizado que exija un nivel de calidad. No obstante, Color Visión no se ha detenido en su proceso de modernización para continuar captando talento dominicano y eso evidencia que seguimos creyendo en eso”, comentó Bermúdez.

Entre los retos que tiene la producción local citó el hecho de que cada vez más los creativos deberán mejorar su oferta para poder mantenerse en la mente de los televidentes.

Mantuvo su criterio de que la televisión no sucumbirá ante el streaming porque se ha demostrado que sigue siendo el medio de mayor penetración aquí y en el extranjero.

Jochy Santos, productor de televisión y de radio, avala lo planteado por Nuria. “Hay un movimiento para que se apruebe una ley de la televisión que le dé apoyo a lo local, no solo para fines de programas de entretenimiento, sino para contenidos que tengan que ver con nuestra cultura. En este momento necesitamos tener gerencia y creatividad con un costo más razonable”. Para Santos, los grandes presupuestos y la época de la abundancia en la televisión pasaron a la historia porque ahora todo ha sido segmentado. “Naturalmente, mantengo mi posición de que la televisión es un medio viable, que la gente lo consume mucho, lo que hay es que protegerla con una legislación”, aseguró el productor de Divertido con Jochy.