Libreros con el grito al cielo ante falta de organización en la Feria del Libro

Con el grito al cielo están los libreros que participan en esta edición número 22 de la Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2019, que este año se realiza por primera vez en la Ciudad Colonial. ¿La razón? La falta de organización.

Según varios libreros consultados por Diario Libre durante un recorrido realizado este domingo, en el evento ferial reina el desorden y la desorganización.

Los entrevistados aseguran que a casi cuatro días de haber empezado el evento aún no se habían concluido los trabajos.

“Anteriormente ellos (Ministerios Cultura y Educación) empezaban a organizar todo y armar los anaqueles con tres meses de anticipación, ahora comenzaron faltando quince días para iniciar la feria”, se quejó Oneida González, de la editorial Santuario.

Y continuó: “La feria es un caos y seguirá así, no va a tener un resultado positivo. No contemplaron guías que orienten a los visitantes, la seguridad tampoco es la adecuada y tampoco hay un acompañamiento a los libreros”, argumentó González.

De forma parecida se expresó Yolanda Guzmán, para ella: “con el transcurso del tiempo la organización va empeorando, cada vez hay más descuido y no se toma en cuanta al librero, que pagó. Muchos de los que estamos aquí lo hicimos en dólares y las casetas no están terminadas”, dijo Guzmán.

“Realmente es una fiesta del libro y nosotros los libreros, que somos los que aportamos la materia prima principal, que es libro, sin embargo, no hay consideración para con nosotros”, se quejó la librera y señaló el techo de su caseta, que muestra lo desprotegidos que están los libros.

“Ya se pagó, pero no hay quien te dé acompañamiento o te responda ante cualquier eventualidad. No hay energía eléctrica, y todos los años es lo mismo. Avasallan al librero, es repetitivo. Las personas no están calificadas.”, se quejó la dama.

Julio César Hernández de Súper Arte, dijo “que los organizadores no les dan la cara a los libreros”. “Si llueve se mojan los libros”, señaló.