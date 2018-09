Libro “El Manual de la Chapiadora” es Best Seller de la edición en español de Amazon

SANTO DOMINGO.- El libro “El Manual de la Chapiadora”, de la autora Wilsis Bautista Lantigua, es en este momento el Best Seller de la edición en español de Amazon. Se encuentra en el puesto número 1 del top 100 de libros más vendidos en español en las últimas semanas. Su precio está marcado en US$9.99.

En Santo Domingo, que se comercializó en Librería Cuesta, se agotó en menos de una semana. La autora ha sido protagonista de los portales noticiosos luego de denunciar que su obra ha sido reenviada ilegalmente por WhatsApp, alegando que le quieren hacer daño “porque su libro se está vendiendo bien”. También, en una actitud molesta, amenazó por poner tras las rejas a todo el que ha estado pirateando su libro (circulan 39 páginas del manuscrito), principalmente, al que lo envió por primera vez.

Ella comentó que se motivó a escribir el libro por el exceso de exposición al término “chapiadora”, y que quería encontrar una forma de que se dejara de usar el término tan indiscriminadamente.

En tanto que en los comentarios o reviews de Amazon, la critica está dividida, pero aparecen más los comentarios negativos sobre la obra que los positivos, tildándola de “basura”, “muy malo”’, con expresiones como “Perdí mis 10 dólares”.

De manera general tiene 3 de 5 estrellas. Y en el desglose tiene un 40% de usuarios que le dieron 5 estrellas; un 53% que le dieron 1 estrella y un 7% de los consumidores que le dieron 3 estrellas.

Aquí algunos comentarios que ha suscitado el libro:

“Muy malo. Este libro contiene faltas ortográficas y mala redacción. Definiciones y comparaciones fuera de lugar. Pobre contexto y muy poca verdad”, usuaria de nombre Keila Pitt.

Uno de los positivos es el de Marlin Pena: “Este tema es sumamente interesante, lo leí en pocas horas. Yo nunca he juzgado a las chapiadoras, ni las admiro, ni las imito. Son el producto de nuestra sociedad consumista que muchas veces no les da las herramientas a la juventud para que se supere”.

Mientras que un usuario que firma como Z.M. escribió lo siguiente: “Acabo de perder 10 dólares y mi tiempo. No lo compren, no sirve, lo compré por el título, pero es un libro vacío no tiene sentido nada de lo que dice. Más que un manual parece un artículo hablando de las mujeres que les gusta el dinero, nada más no esperen un manual paso a paso de cómo chapiar”.