$!Lidia León: “Conexión me ha permitido profundizar más en mis raíces”

¿Cómo viviremos juntos? es una pregunta que reta. Evidentemente no se restringe al aspecto físico exclusivamente; por el contrario, abarca ese sinnúmero de variables que inciden en la existencia humana. Enfatizamos en una ética de la convivencia, en un empoderamiento de los espacios donde el ser humano realiza sus actividades, en un replanteamiento de lo que existe con miras al mejoramiento de las condiciones de vida del hombre.

Es un proyecto multidisciplinar y muy abarcador. ¿Cree que las disciplinas artísticas ya no se entienden sin estas confluencias? Poco a poco la vida nos ha ido mostrando que son muy escasas las cosas que tienen una sola explicación, que se pueden apreciar en una sola perspectiva o que pueden reducir su alcance a los límites de una sola frontera. El arte, tal como yo lo percibo, no está flotando en el aire, sino que tiene sentido y justificación en un espacio y en un tiempo y en él converge una diversidad de variables. Conexión no es una excepción. Es un proyecto multidisciplinar y abarcador. Incluso, más de lo que uno en un momento dado puede alcanzar.

Desde el año 2016 vengo trabajando con la filosofía Wabi Sabi y con la hoja tabaco desde el 2018. La primera como marco estético y conceptual y la segunda como materia prima que me liga umbilicalmente a mis orígenes. La Bienal de Arquitectura de Venecia y, particularmente, la pregunta ¿Cómo viviremos juntos? que, con una visión casi profética planteara su curador Hashim Sarkis me inspiró a profundizar en la relación conmigo misma, con los demás y con la madre tierra.

Esta Bienal de Arquitectura de Venecia le permite expresar sus inquietudes artísticas desde su formación de arquitecta. ¿Cómo trabajó Conexión? El arte siempre me conecta con mis raíces, con todo aquello que conforma y distingue el espacio de dónde vengo. De ahí procede mi energía; ahí se nutre mi visión de la vida y del mundo forjada en una particular vinculación entre arte, ciencia y naturaleza.

¿Cómo nace tu interés en trabajar con las hojas de tabaco?

El tabaco no es una realidad que me sea ajena. Mis orígenes familiares se encuentran en una familia en la que mi abuelo fue tabaquero y en la que el procesamiento del tabaco y el mercadeo de sus productos han sido una actividad económica importante. Por lo tanto, el tabaco es para mi un elemento cercano, se podría decir que familiar.

En la exploración que como artista he realizado, en la búsqueda de una expresión que responda a lo que yo soy y quiero aportar, he encontrado en la filosofía japonesa Wabi Sabi un marco conceptual y estético que ha estado influenciando mi trabajo desde el 2016. Este acercamiento me ha llevado a explorar materiales naturales, como las hojas de tabaco, la madera, la sal.

Estos materiales me acercan a la madre naturaleza, uno de los ejes centrales de visión del arte y de la vida. Con mi trabajo procuro mostrar su dignidad y toda su capacidad y fuerza expresiva.

El tema de Conexión es especialmente actual en esta pandemia, cuando nos hemos tenido que replantear nuestra relación con la ciudad, con los espacios, con el hábitat... ¿qué le ha permitido descubrir este proceso de creación respecto a este tema?

Me ha permitido profundizar más en mis raíces, reconocer la riqueza de la madre tierra, descubrir lo valioso que somos como dominicanos.

Uno de los recursos más utilizados y efectivos para enfrentar la pandemia del Covid ha sido el distanciamiento social. Y nosotros nos preguntamos en qué medida este distanciamiento nos ha desconectado y en esa medida nos ha debilitado y empobrecido como cuerpo social.

La pregunta ¿Cómo viviremos juntos? precisamente nos lleva a analizar lo que ha ocurrido, a evaluar sus consecuencias y a buscar alternativas para manejarnos en contingencias similares que pudieran presentarse en el futuro sin sacrificar ese aspecto tan importante de la vida en sociedad.

La inclusión social, el sentido de pertenencia, trabajar por el bien común, promover una democracia participativa, son valores que se destaca en la cultura tabaquera.

Va a tener, además presencia en la Bienal, aquí en Santo Domingo, ¿cuál va a ser su participación?

Participo en la 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo como artista invitada con la instalación interactiva: Te Veo, Me Veo. Esta pieza se presentó por primera vez en 2018 en el Instituto Superior de Estudios Pedro Poveda, en Herrera, Santo Domingo. Posteriormente, en el 2019, en la Iglesia Santa María de la Presentación en Venecia. El Centro León presentó Te Veo, Me Veo, en el 2020 acompañando el lanzamiento del libro: “Exhibición y obra de Lidia León”. Te Veo, Me Veo invita al público a reconocerse a sí mismo en los demás, a descubrir que nos proyectamos en el otro. “No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros.” Immanuel Kant