$!Lili Estefan sobre divorcio: “Se me paralizó el mundo”

La conductora del programa “El gordo y la flaca”, Lili Estefan, narró cómo ha manejado su dolorosa separación del padre de sus hijos, Lorenzo Luaces.

En una entrevista con Chiquinquirá Delgado para el programa digital de Univision “El Break de las 7”, “la flaca”, como es conocida, afirmó que en el 2017 se le “paralizó el mundo” cuando tuvo que dar la cara y anunciar su divorcio en el programa donde labora, al tiempo que expresó que no hubo chance de salvar la familia.

La también modelo de origen cubano firmó los papeles del divorcio en enero de este 2020.

“Ustedes tiene el COVID-19 yo tengo el COVID-17 y se lo digo todo el tiempo a mi gente ‘a mí se me paralizó el mundo en el 2017, a ustedes se les paralizó en el 2019... A mí la vida me cambió septiembre 11 del 2017 saliendo del huracán Irma, me entero de lo que está pasando y de ahí para allá, o sea no tuvimos chance de salvar la familia, el matrimonio, no se pudo”, reveló.

“Lo más grande que me ha pasado en esta pandemia, y que nunca pensé que me iba a pasar, es que por fin encontré paz”, afirmó la conductora.

Reseña la revista People en Español que al principio Lili Estefan estaba sumida en la tristeza y la lección aprendida ha sido vivir el día a día: “Vivir al día, o sea un día a la vez. Yo me despertaba a las 8 de la mañana y decía ‘son nada más que las 8 de la mañana, cómo llego a las 12’. Y a las 12 del día decía ‘Dios mío son nada más que las 12 del día’. Entonces la meta era visualizarme llegando a las 12 del día sin llorar, sin desenfocarme”, contó.

Y agregó: “Este año ha sido todo lo contrario a lo que me imaginé. ¿Quién se divorcia y luego viene una pandemia?”.

“El agradecimiento que llevas en tu corazón es lo que te dará felicidad”, concluyó.



Sobre el divorcio

Lili Estefan tomó la decisión de divorciarse de su esposo Lorenzo Luaces tras 28 años de casados, admitiendo que fue por una infidelidad, y sorprendió la forma en que se enteró.

“Lo que mucha gente no sabe es que a Lorenzo lo encuentra un paparazzi con otra mujer”, dijo en la entrevista en El Gordo y la Flaca en el año 2018.

“Ha sido la noticia que jamás me imaginé que iba a dar. Siempre voy a tener la duda de si tomé el paso correcto [al hacer público el divorcio]. Él me pidió que lo hiciera”, aseguró.

En una entrevista concebida a una periodista del programa para el que labora Estefan reveló que se vio obligada a comprarle al paparazzi las fotografías por una alta suma para evitar que sus hijos se vieran expuestos a los comentarios públicos.

Del matrimonio nacieron Lorenzo y Lina, de 20 y 18 años, respectivamente.