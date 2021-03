$!Lista de ganadores de los premios Grammy

Lista parcial de ganadores de la 63ra edición anual de los premios Grammy, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.

— Álbum del año: “folklore”, Taylor Swift.

— Grabación del año: “Everything I Wanted”, Billie Eilish.

— Canción del año (premio a los compositores): “I Can’t Breathe”, H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas.

— Mejor artista nuevo: Megan Thee Stallion.

— Mejor interpretación pop solista: “Watermelon Sugar”, Harry Styles.

— Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Rain on Me”, Lady Gaga con Ariana Grande.

— Mejor álbum pop vocal: “Future Nostalgia”, Dua Lipa.

— Mejor álbum pop tradicional: “American Standard”, James Taylor.

— Mejor álbum dance/electrónico: “Bubba”, Kaytranada.

— Mejor álbum de rock: “The New Abnormal”, the Strokes.

— Mejor álbum de música alternativa: “Fetch the Bolt Cutters”, Fiona Apple.

— Mejor álbum de R&B: “Bigger Love”, John Legend.

— Mejor interpretación de R&B: Black Parade, Beyoncé.

— Mejor álbum de rap: “King’s Disease”, Nas.

— Mejor canción de rap: “Savage”, Megan Thee Stallion con Beyonce.

— Mejor interpretación de rap: “Savage”, Megan Thee Stallion con Beyonce.

— Mejor álbum country: “Wildcard”, Miranda Lambert.

— Mejor álbum de jazz vocal: “Secrets Are the Best Stories”, Kurt Elling con Danilo Pérez.

— Mejor álbum de jazz instrumental: “Trilogy 2”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade.

— Mejor álbum de jazz latino: “Four Questions”, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra.

— Mejor solo de jazz improvisado: “All Blues”, Chick Corea.

— Mejor álbum góspel: “Gospel According to PJ”, PJ Morton.

— Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Jesus Is King”, Kanye West.

— Mejor álbum pop o urbano latino: “YHLQMDLG”, Bad Bunny.

— Mejor álbum de rock o alternativo latino: “La conquista del espacio”, Fito Páez.

— Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana): “Un canto por México, Vol. 1”, Natalia Lafourcade.

— Mejor álbum latino tropical: “40”, Grupo Niche.

— Mejor interpretación orquestal: Gustavo Dudamel, “Ives: Complete Symphonies”.

— Mejor álbum de reggae: “Got to Be Tough”, Toots and the Maytals.

— Mejor álbum hablado: “Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth”, Rachel Maddow.

— Mejor álbum de comedia: “Black Mitzvah”, Tiffany Haddish.

— Mejor álbum de teatro musical: “Jagged Little Pill”

— Mejor banda sonora compilada para medios visuales: “Jojo Rabbit”.

— Mejor banda sonora compuesta para medios visuales: “Joker”, Hildur Guðnadóttir.

— Mejor canción compuesta para medios visuales: “No Time to Die”, Billie Eilish y Finneas.

— Productor del año, no clásico: Andrew Watt.

— Mejor video musical: “Brown Skin Girl”, Beyoncé, Blue Ivy y Whiz Kid.

— Mejor video musical versión larga: “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”.