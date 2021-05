$!Lo que le pide a Dios Charytín Goico en el día de su cumpleaños

La versátil artista dominicana Charytín Goico celebra hoy un año más de vida. Así lo ha revelado al publicar una fotografía animada en su perfil de Instagram, la cual acompaña de un mensaje en el que invita al público a felicitarla.

“Hoy es mi cumple!!. Esperando que todos mis amores me feliciten y me manden Amor!!...Gracias Dios por un año más de existencia! Si me puedes regalar muchos más te lo agradezco. Padre amado!... Hoy es mi cumple! Que emoción! (Wao ya las velitas no caben en el cake”, comentó en su post.

Charytín Goico nació el 23 de mayo de 1949 en el Seibo, Conocida como “La Rubia de América”, la dominicana emigró a Puerto Rico y allí desarrolló su carrera profesional en la televisión y el canto. Estuvo casada con Elín Ortiz (fallecido), quien fue responsable de su carrera.

De su trayectoria

En la década de los años 70 comenzó a trabajar el programa El Show del Mediodía producido por Tommy Muñiz, así como en un programa de televisión semanal, ambos transmitidos en el canal 4 de Puerto Rico WAPA-TV.

Charytín se convirtió en una estrella internacional representando a su país natal, República Dominicana, en el Festival OTI para el año 1974. En esa ocasión interpretó la canción “Älexandra” la que se convirtió en emblemática para la artista. Más adelante también internacionalizó la canción “Mosquita muerta” (el cual era el nombre de un personaje que ella representaba en su show televisivo). La canción se convirtió en éxito en México, Venezuela y Perú. En sus pasos de comedia televisados personificando a la “Mosquita” frecuentemente era acompañada por la actriz Lolita Berrio, quien caracterizaba el papel de Herbie.

En 1984, Charytín actuó en la película Prohibido amar en Nueva York con el actor mexicano Julio Alemán. Dos de las canciones de la banda sonora, “Tu vida es un suspenso hasta el final” y “Para llegar”, se convirtieron en éxitos.